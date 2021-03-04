Ракета Ілона Маска Starship SN10 вибухнула після вдалого приземлення (відео)

Причини вибуху наразі невідомі, але найімовірніше, випробування будуть визнані успішними.

Ракета компанії SpaceX Starship SN10 усе-таки змогла пройти льотні випробування, незважаючи на попереднє скасування польоту за 0,1 секунду до старту. Про це стало відомо під час трансляції запуску ракети.

Згідно з планом випробування, ракета піднялася на 10 км над землею, після чого почала спускатися. Зробивши успішний маневр по приземленню, StarShip SN10 почали охолоджувати встановлені поруч водомети. Однак через кілька хвилин ракета вибухнула. Причини події ще належить з'ясувати.

Ілон Маск у Твітері написав : "Starship SN10 приземлився цілим!", Що найімовірніше говорить про успішне проведення випробування, незважаючи на вибух.

[ + – ] Відео з моментом вибуху.

Скасування польоту за 0,1 секунди раніше сталося через деякі проблеми з двигуном. Була висока межа тяги, як тільки його межу підвищили, випробування вирішили проводити далі.

Основним завданням Starship є доставлення астронавтів і вантажів на Місяць і Марс. Апарат складається з двох частин — безпосередньо 50-метрового космічного корабля Starship і 70-метрової ракети Super Heavy. Обидва ці компоненти можна використовувати кілька разів, а все завдяки вертикальному приземленню. Якщо SN9 витримає вогневі випробування, його запустять на висоту 12,5 км, а потім спробують приземлити обидва модуля.

Нагадаємо, що останні випробування ракети Starship SN9 також завершилися вибухом при спробі приземлитися. Випробування тоді були визнані успішними.

13 січня 2021 року прототип Starship SN9 піддався так званим "вогневим" випробуванням. Апарат залишався на Землі, проте його двигуни працювали на повну потужність. Після тестів два з трьох двигунів Raptor вирішили замінити.

Раніше SpaceX і NASA з'ясували причину аварії затонулої ракети Falcon 9.