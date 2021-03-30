Прототип Starship компанії SpaceX вибухнув під час посадки (відео)

Сигнал з корабля зник за хвилину до приземлення. У самій компанії поки не розкривають причину інциденту

У вівторок, 30 березня, ще один прототип пілотованого космічного корабля Starship компанії SpaceX (США), який розробляється для польотів на Місяць і Марс, вибухнув при спробі посадки після випробувального суборбітального польоту.

Запуск одинадцятого серійного випробувального апарату Starship SN11 здійснили з полігону компанії в Бока-Чика (південний схід штату Техас).

Космічний корабель вийшов на висоту 10 кілометрів. На цій висоті в нього відключилися двигуни, далі пішло аеродинамічне гальмування, повторний запуск двигунів для повернення у вертикальне положення і м'яка посадка на стартовий майданчик.

Але за хвилину до запланованого приземлення з борта корабля зник відеосигнал. За наявними відомостями, прототип Starship вибухнув. Про причини вибуху компанія SpaceX поки не повідомила.

[ + – ] Відео запуску випробувального апарату Starship SN11

Космічний корабель Starship об'єднує в собі дві функції: другого ступеня, яка використовується для досягнення орбітальної швидкості при запуску із Землі, а також багаторазового космічного апарату, який здатний злітати з поверхні планети, виконувати космічний політ і здійснювати керовану посадку.

Нагадаємо, що 4 березня ракета компанії SpaceX Starship SN10 все-таки змогла пройти льотні випробування, незважаючи на попереднє скасування польоту за 0,1 секунду до старту, але вибухнула після вдалого приземлення.

Ймовірною причиною вибуху ракети компанії SpaceX Starship SN10 став витік гелію в двигун під час приземлення. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.

13 січня 2021 року прототип Starship SN9 піддався так званим "вогневим" випробуванням. Апарат залишався на Землі, проте його двигуни працювали на повну потужність. Після тестів два з трьох двигунів Raptor вирішили замінити.