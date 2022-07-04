Илон Маск с сыновьями внезапно встретился с Папой Римским
Миллиардер-изобретатель взял с собой четырех своих старших отпрысков
Илон Маск внезапно сообщил о том, что встретился с Папой Римским. Причем он был не сам, а в сопровождении своих детей – сыновей от первой жены Джастин Уилсон. Снимки Маск опубликовал в своем Twitter.
"Счастлив встрече с Понтификом", — коротко прокомментировал снимок Маск, который ради такого важного события даже нарядился в костюм.
Известно, что встреча с Папой Римским Франциском не была запланирована, однако Папа уделил миллиардеру целых 40 минут.
Они встретились в гостевой резиденции Санта-Марта в Ватикане, где проживает понтифик. Он ходит в Апостольский дворец на работу и считает его слишком большим и роскошным для проживания.
Понтифик говорил с соучредителем Tesla и SpaceX о том, как лучше использовать технологии для улучшения мира.
А также о том, как сохранить окружающую среду и о падении рождаемости в мире.
Днем ранее, видимо, он был в Венеции, так как опубликовал снимок с карнавала, на котором был со своей второй и третьей женой, актрисой Талулой Райли.
"Венеция – место прекрасных воспоминаний", — ностальгически подписал фото Маск.
Интересно, но на встрече с Папой Римским был брат-близнец мятежного сына Маска Ксавьера, который ранее заявлял, что решил сменить пол и имя, чтобы не иметь ничего общего со своим знаменитым отцом. Его брат Гриффин, видимо, относится к отцу более лояльно.
Фото сыновей Маска от первого брака крайне редко появляются в соцсетях. В браке с Джастин Уилсон у него было шестеро детей, но первенец по имени Невада внезапно скончался в младенчестве. Позже, в 2004 году родились близнецы – Гриффин и Ксавьер, в 2006 у пары родилась тройня – Дамиан, Саксон и Кай.
В отношениях с певицей Граймс у Маска появились двое детей. Причем рождение дочери Эксы Дарк Сидерель они скрывали.
Теперь у 50-летнего Маска новые отношения. Он встречается с 27-летней актрисой Наташей Бассет.