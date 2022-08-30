Ілон Маск скинув 9 кг після глузувань у мережі з його фігури

Мільярдер використовує метод переривчастого голодування.

50-річний мільярдер, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск вирішив скинути вагу після того, як у мережу потрапили фото його відпочинку на борту яхти з близьким другом і босом William Morris Endeavour Арі Емануелем і його дружиною Сарою Стаудінгер. Тріо відпочивало біля грецького середземноморського острова Міконос. Папарацці зняли Маска без сорочки, і його тіло мало дуже в'ялий і брезклий вигляд. Насмішки з його зайвої ваги спонукали його почати худнути, і про перші успіхи він уже розповів на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, Маск повідомив, що зараз він втратив понад 20 фунтів (трохи більше 9 кг) "нездорової" ваги та почувається "здоровішим" завдяки переривчастому голодуванню, яке йому порадив хороший друг.

Згідно Healthline, переривчасте голодування, також відоме як переривчасте обмеження енергії, є "схемою харчування, яка циклічно чергується між періодами голодування та прийому їжі". Вона не включає вибір продуктів, які людина повинна їсти, а більше фокусується на тимчасових проміжках між прийомами їжі. Звичайні методи переривчастого голодування включають щоденне 16-годинне голодування або голодування протягом 24 годин двічі на тиждень.

Маск також похвалив додаток Zero Fasting, який допомагає людям схуднути й узяти під контроль метаболічне здоров'я.

На питання, чи тренується він, мільярдер відповів, що почав приділяти тренуванням більше часу, замість того, щоб дивитися вранці в телефон. Він також закликає людей "заводити більше дітей".

"Рівень народжуваності в усьому світі — одна з моїх улюблених речей, про які потрібно турбуватися. Ми не хочемо, щоб населення зменшилося настільки, що ми зрештою просто помремо. Принаймні зробіть достатньо дітей, щоб прогодувати населення. Кажуть, що цивілізація може померти з тріском або з хниканням, але якщо в нас не буде достатньо дітей, то ми помремо з хниканням у підгузках для дорослих. І це пригнічуватиме", — заявив він.

Ілон Маск є батьком дев'яти дітей, п'ять із яких народилися в законному шлюбі з Джастін Вілсон. Він також двічі був одружений із англійською акторкою та письменницею Талулою Райлі, з якою остаточно розлучився у 2016 році.

Двох дітей йому народила співачка Граймс, а ще двох — колишня колега, виконавча директорка Neuralink Шивон Зіліс.

Нещодавно Ілона Маска звинуватили в тому, що він винен у розлученні свого друга Сергія Бріна, оскільки крутив із його дружиною роман. Зі свого боку, багатодітний мільярдер спростував ці чутки, назвавши їх "повною нісенітницею".

Нагадаємо, батько Ілона Маска розповів, чому не пишається своїм сином.