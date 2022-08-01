Батько Ілона Маска розповів, чому не пишається своїм старшим сином

За словами Маска-старшого, всі його діти "займаються цікавими справами", тому особливо виділяти когось із них він не збирається.

76-річний батько мільярдера Ілона Маска, гендиректора Tesla, Еррол Маск заявив, що не їздить на Tesla та байдужий до успіхів свого первістка. Про це він розповів на Kyle and Jackie O Show на австралійському радіо під час 20-хвилинного інтерв'ю.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

За його словами, Ілон "перевершив планку" того, що він вважав успіхом, але сказав, що родина Маск "робила багато речей протягом тривалого часу". Однак на запитання одного з ведучих, чи пишається Еррол своїм сином, той спочатку промовчав, а потім відповів: "Ні".

Маск-старший наголосив, що всі його діти давно займаються "цікавими справами", і що саме молодший брат Ілона Кімбал — його "гордість і радість".

Еррол ясно дав зрозуміти, що сам Кімбал був мільярдером, хоч і не таким багатим, як Ілон, який є сьогодні найзаможнішою людиною на планеті.

Незважаючи на успіх Ілона та його геніальність, батько ставиться до нього як до "маленького хлопчика" в тілі дорослої людини.

Чоловік також не в захваті від того, як його 50-річний син запустив себе. Посилаючись на недавні фотографії свого сина без сорочки на яхті в Греції, він сказав, що заохочував Ілона краще харчуватися та приймати добавки. Зокрема він рекомендував йому камбоджійську гарцинію — добавку, яка, ймовірно, може допомогти схуднути без додаткових вправ або дієти.

"Ілон дуже міцної статури, але він погано їсть", — наголосив Маск-старший.

У розмові він пояснив, що не їздить на Tesla, віддаючи перевагу Bentley, Rolls Royce і Mercedes-Benz, і дуже рідко звертається за допомогою до сина щодо грошей.

"Ми — дуже ощадлива, скупа сім'я. Якщо я хочу щось витратити, я маю відповісти на 100 питань, чому… Ілон живе дуже скромно. Він на роботі о шостій годині", — пояснив він.

Чоловік, якому його ж падчерка народила двох дітей, не на жарт стурбований тим, що Ілон ніколи не знайде жінку, готову відмовитися від своєї кар'єри, щоб стати частиною його життя, як це зробила дружина Кімбала Крістіана Вайлі, незважаючи на те, що вона освічена та має ступінь магістра.

[ + – ] Еррол Маск і його продовження Фото: Daily Mail

Коли Маска запитали про його стосунки з 34-річною падчеркою Яною Безуїденхаут, він пояснив, що був одружений із матір'ю Яни протягом двох років у 1990-х роках і що не бачив і не розмовляв з Безуїденхаут після розлучення до 2014 року. Коли вона звернулася до нього в скрутну хвилину, їхня дружба перетворилася на роман. Дізнавшись про стосунки батька зі своєю зведеною сетсрою, Ілон оскаженів і перестав спілкуватися з батьком.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Маска звинуватили в тому, що він винен у розлученні свого друга Сергія Бріна, оскільки крутив із його дружиною роман. У свою чергу багатодітний мільярдер спростував ці чутки, назвавши їх "повною нісенітницею".