Отец Илона Маска рассказал, почему не гордится своим старшим сыном

По словам Маска-старшего, все его дети "занимаются интересными делами", поэтому особенно выделять кого-то из них он не собирается.

76-летний отец миллиардера Илона Маска, гендиректора Tesla, Эррол Маск заявил, что не ездит на Tesla и равнодушен к успехам своего первенца. Об этом он рассказал на Kyle and Jackie O Show на австралийском радио во время 20-минутного интервью.

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По его словам, Илон "превзошел планку" того, что он считал успехом, но сказал, что семья Маск "делала много вещей в течение длительного времени". Однако на вопрос одного из ведущих, гордится ли Эррол своим сыном, тот сначала промолчал, а затем ответил: "Нет".

Маск-старший подчеркнул, что все его дети давно занимаются "интересными делами", и что именно младший брат Илона Кимбал – его "гордость и радость".

Эррол ясно дал понять, что сам Кимбал был миллиардером, хотя и не таким богатым, как Илон, который является сегодня самым состоятельным человеком на планете.

Несмотря на успех Илона и его гениальность, отец относится к нему как к "маленькому мальчику" в теле взрослого человека.

Мужчина также не в восторге от того, как его 50-летний отпрыск запустил себя. Ссылаясь на недавние фотографии своего сына без рубашки на яхте в Греции, он сказал, что поощрял Илона лучше питаться и принимать добавки. В частности он рекомендовал ему гарцинию камбоджийскую – добавку, которая предположительно может помочь похудеть без дополнительных упражнений или диеты.

"Илон очень крепкого телосложения, но он плохо ест", – подчеркнул Маск-старший.

В разговоре он объяснил, что не ездит на Tesla, отдавая предпочтение Bentley, Rolls Royce и Mercedes-Benz, и очень редко обращается за помощью к сыну в плане денег.

"Мы – очень бережливая, скупая семья. Если я хочу что-то потратить, я должен ответить на 100 вопросов, почему… Илон живет очень скромно. Он на работе в шесть часов", – объяснил он.

Мужчина, которому его же падчерица родила двоих детей, не на шутку обеспокоен тем, что Илон никогда не найдет женщину, готовую отказаться от своей карьеры, чтобы стать частью его жизни, как это сделала жена Кимбала Кристиана Уайли, несмотря на то, что она образована и имеет степень магистра.

[ + – ] Эррол Маск и его продолжение Фото: Daily Mail

Когда Маска спросили о его отношениях с 34-летней падчерицей Яной Безуиденхаут, он пояснил, что был женат на матери Яны в течение двух лет в 1990-х годах и что не видел и не разговаривал с Безуиденхаут после развода до 2014 года. Когда она обратилась к нему в трудную минуту, их дружба превратилась в роман. Узнав об отношениях отца со своей сводной сетсрой, Илон пришел в бешенство и перестал общаться с родителем.

Напомним, недавно Илона Маска обвинили в том, что он виноват в разводе своего друга Сергея Брина, поскольку крутил с его женой роман. В свою очередь многодетный миллиардер опроверг эти слухи, назвав их "полной чушью".