Більше не чоловік: син Ілона Маска змінив ім'я на жіноче і відростив груди

У червні Ксав'єр Олександр Маск став Вівіан Дженною Вілсон.

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18-річний син американського мільярдера та засновника Tesla Ілона Маска Ксав'єр Олександр, який змінив стать і взяв ім'я Вівіан Дженна Вілсон, уперше потрапив на очі папараці. Тепер уже дівчина роз'їжджала Санта-Монікою на автомобілі виробництва компанії свого батька, з яким вона, як раніше заявляла, не хоче бути пов'язаною абсолютно нічим, повідомляє Daily Mail.

Для прогулянки Вівіан одягла коричневу футболку з жовтим візерунком, чорні спортивні штани та пару кросівок. Її обличчя приховувала маска, а довге світле волосся майоріло майже до пояса.

Дівчина вийшла з взуттєвого магазину, де купила кілька нових кросівок, а перед цим зайшла та придбала новий мобільний телефон. Потім вона перетнула жваве перехрестя й разом із невідомою супутницею села в Tesla на пасажирське сидіння. Вони поїхали назад до будинку матері Вівіан, куди вона зайшла в одних шкарпетках, тримаючи кросівки в руках.

Ще в червні повідомлялося, що Вівіан офіційно прийняла дівоче прізвище своєї матері Джастін і що Верховний суд округу Лос-Анджелес дозволив їй змінити ім'я та по батькові, а також стать.

"Ім'я позивача змінено з Ксав'єра Олександра Маска на Вівіан Дженна Вілсон. Стать заявника змінена з чоловічої на жіночу", — говорив вердикт.

Нове свідоцтво про народження Вівіан мали віддати незабаром після того, як суддя задовольнив її клопотання.

Вівіан уперше подала в суд документи про ґендерний перехід у квітні. У документах вона заявила, що її рішення змінити стать та ім'я мотивовані "тим фактом, що вона більше не живе зі своїм біологічним батьком і не бажає бути пов'язаною з ним будь-яким чином, у будь-якій формі".

Наразі невідомо, чи зробила Вівіан операцію зі зміни статі, але судячи з того, що в неї помітно збільшилися груди, не виключено, що вона, як мінімум, проходить гормонотерапію.

Маск і канадська письменниця Джастін Вілсон познайомилися, коли обоє навчалися в Королівському університеті, й одружилися 2000 року. 2002 року в них народився син Невада Олександр, який у 10-денному віці помер від синдрому раптової дитячої смерті (СРДС).

2004-го на світ з'явилися близнюки Ґріффін і Ксав'єр Олександр (тепер Вівіан), а 2006 року — трійнята Кай, Саксон і Даміан, яким зараз 15 років. Усіх п'ятьох дітей зачали за допомогою ЕКЗ.

Подружжя розлучилося у 2008 році. Через два роки в есе для Marie Claire Джастін згадувала, що почувалася більше "співробітником", ніж "дружиною" Ілона.

"Він виріс у культурі Південної Африки, де домінують чоловіки, і бажання конкурувати й домінувати, яке зробило його таким успішним у бізнесі, не зникало чарівним чином, коли він повертався додому. Це, а також величезний економічний дисбаланс між нами означали, що протягом кількох місяців після нашого весілля почала проявлятися певна динаміка. Судження Ілона переважали над моїми, і він постійно зазначав, чого мені не вистачає. "Я твоя дружина, — неодноразово повторювала я йому, — а не твоя співробітниця". "Якби ти була моєю співробітницею, — говорив він так само часто, — я б тебе звільнив", — писала вона.

Однак Джастін наголошувала, що ніколи не шкодувала про ці стосунки.

"Хоча я віддалилася від Ілона — коли справа доходить до дітей, я займаюся з його помічницею — я не шкодую про свій шлюб. Я пережила певну злість, як на Ілона за те, що він зробив мене такою марною, так і на себе за те, що купилася на казку, коли я повинна була знати краще. Але я завжди поважатиму блискучу й далекоглядну людину, якою він є. Я також не можу шкодувати про розлучення. Ілон і я поділяємо опіку над дітьми, які успішні. Тепер я почуваюся заземленою та глибоко вдячна за своє життя”, — написала вона.

Їхні п'ятеро дітей залишалися поза увагою ЗМІ, оскільки батьки оберігали їх від зайвої уваги преси. Щоправда, у 2018 році з'ясувалося, що вони здобувають освіту в радикальній, ультраексклюзивній школі, створеній бізнес-магнатом у його штаб-квартирі SpaceX у Готорні, Каліфорнія.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск прозвітував про те, що скинув вагу після глузування в мережі.