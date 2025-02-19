"За кораблем": Безуглая не поддержала заявления Трампа о войне в Украине, детали

Президент США Дональд Трамп должен был бы пойти "за российским кораблем", заявила нардеп Марьяна Безуглая. Политик не уточнила, какие тезисы в его выступлении вызвали такую реакцию.

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Народный депутат "Слуг народа" Марьяна Безуглая отреагировала на выступление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, в котором он, среди прочего, обвинил украинцев в начале войны. Политик вспомнила мем о российском корабле, который после пожелания бойца Сил обороны пошел на дно Черного моря. Оценку заявления Трампа нардеп опубликовала в Telegram-канале.

Сообщение Безуглой появилось в сети около 2 ч. 19 февраля, через четыре часа после выступления американского президента. Она предложила Трампу "пойти за российским кораблем". Что именно в его выступлении вызвало такую реакцию, политик не детализировала. При этом нардеп отметила, что имеет право на такое высказывание, поскольку научилась свободе слова у американцев.

"Извините, вынуждена предложить господину Президенту США пойти за российским кораблем", — написала Безуглая.

Заявления Трампа — реакция Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

Заявления Трампа — выступление о войне, Зеленском и переговорах

Отметим, вечером 18 февраля Дональд Трамп выступил в резиденции во Флориде и озвучил итоги встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии. По мнению Трампа, РФ пытается завершить войну, а Украина нет. Кроме того, американский президент не подтвердил, будет ли Украина получать военную помощь США. По его мнению, всю помощь разворовали. Также президент США обвинил украинцев в начале войны, поскольку их неправильное поведение якобы спровоцировало президента РФ Владимира Путина. Он пересказал слова россиян о том, что они бьют по Украине не в полную силу, а могли бы и сильнее. Также политик заявил, что президент Владимир Зеленский нелегитимен, имеет 4% поддержки населения и поэтому обязательно следует провести выборы.

На странице МИД Украины в соцсети X в ответ на заявление Трампа появилось сообщение о российских преступлениях. По подсчетам украинского правительства, РФ совершила 156 712 преступлений против украинцев.

Напоминаем, 18 февраля Владимир Зеленский предупредил мировое сообщество, что российско-украинская война может превратиться во второй Афганистан. Кроме того, украинский президент высказался относительно ультиматумов РФ и переговоров в Эр-Рияде.