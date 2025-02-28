Трамп особисто скасував підписання угоди щодо корисних копалин України, — Rеuters

Словесний конфлікт між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом отримав продовження. У Білому домі чекають, коли Україна буде готова до конструктивної розмови.

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Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення скасувати церемонію підписання угоди про постачання корисних копалин Україні. Про це повідомили джерела агентства Reuters у Білому домі.

Співрозмовники впевнені, що це стало наслідком словесного конфлікту з президентом України Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі 28 лютого.

Трамп не виключив подальшої взаємодії з Києвом щодо угоди, але не раніше, ніж Україна буде готова до конструктивної розмови, сказав високопоставлений американський чиновник.

"Українці мають вирішити, чи можна перенести скасовану спільну пресконференцію лідерів, поки Зеленський залишається у США", — заявило джерело.

Фокус раніше писав, що Дональд Трамп ще в першу президентську каденцію пропонував Україні укласти угоду з використання корисних копалин.

Зеленський тим часом готується виїхати до Лондона і провести зустрічі з кількома лідерами Євросоюзу. Британія хоче зіграти свою роль у забезпеченні справедливого і міцного миру на умовах України.