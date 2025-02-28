Обговорить зустріч із Трампом: Зеленський летить до Лондона на переговори з лідерами ЄС

Після напруженої зустрічі в Білому домі Володимир Зеленський проведе переговори з європейськими лідерами. Велика Британія висловлює готовність зіграти роль у забезпеченні справедливого та міцного миру в Україні.

Related video

Президент України Володимир Зеленський 2 березня прибуде до Лондона на зустріч і подальші переговори з європейськими лідерами перед великим оборонним самітом. Про це повідомила британська газета The Guardian.

У Зеленського заплановані переговори з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером і главою італійського уряду Джорджею Мелоні. Очікується, що на саміті з питань оборони зустрінуться понад десяток світових лідерів для обговорення ситуації в Україні.

До зустрічі долучаться генеральний секретар НАТО Марк Рютте, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Представник Даунінг-стріт заявив газеті, що Велика Британія чітко дала зрозуміти, що зіграє повну роль у забезпеченні справедливої і міцної мирної угоди на умовах України, підкріпленої надійними гарантіями безпеки.

"Угода має бути укладена насамперед. Наші команди обговорюватимуть, як ми можемо гарантувати її виконання", — прокоментував співрозмовник.

Журналіст The Guardian Якуб Крупа зазначає, що Зеленський представить лідерам Євросоюзу "абсолютно невідфільтрований звіт" про переговори в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч пройшла на підвищених тонах і в палких суперечках.

Стармер і президент США Еммануель Макрон поговорять про нещодавні бесіди з Трампом, які відбувалися на початку тижня.

Фокус раніше писав, що Дональд Трамп вигнав Володимира Зеленського з Білого дому після зустрічі 28 лютого. Цьому передувала словесна перепалка двох лідерів.

Зеленський після спекотної зустрічі з Трампом подякував Штатам за підтримку. Зеленський переконаний, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир.