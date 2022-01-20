В двух областях от Украины: эшелон с "Искандерами" продолжает путь с Дальнего Востока (видео)

На видео попал эшелон, на котором были замечены не только пусковые установки к ракетному комплексу, но и сами ракеты.

В Калужской области очевидец заснял на видео эшелон с военной техникой, на которой заметен ракетный комплекс "Искандер" с ракетами. Видео опубликовал пользователь в TIkTok.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

На видео заметны не только пусковые установки, но и вагоны с самими оперативно-тактическими ракетами 9М723. По словам автора видео, состав направляется в сторону Украины. Ранее схожие составы были замечены на Дальнем Востоке и в Свердловской области. Ракетные комплексы были накрыты брезентом.

[ + – ] "Искандеры" в Свердловской области

Как сообщает в Conflict Intelligence Team, в составе поезда были и другие машины из комплекса: 9Т248, 9С552, 9С920–1 или 9У91. Также на кадрах показаны автопоезда с седельными тягачами КАМАЗ-44108 и бортовыми полуприцепами.

[ + – ] Эшелон с Искандерами на Дальнем Востоке

Искандер — это баллистический оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля". Существует в трех модификациях — Е, К и М. Способен вести огонь на 500 км с возможностью применения ядерных ракет.

Помимо этого журналист-расследователь Кристиан Триеберт издания The New York TImes опубликовал спутниковые снимки военного лагеря России в 13 км от Украины. Он находится в населенном пункте Климово. Заявляется, что на базу перебросили дополнительное оборудование и живую силу.

[ + – ] Военный лагерь в Клинцах Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Военный лагерь в Клинцах Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Военный лагерь в Клинцах Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Спутниковые снимки датированы 19 января.

Напомним, согласно информации Daily Mail, Великобритания планирует отправить еще 2000 противотанковых ракетных систем Украине. Вдоль границы с Украиной РФ почти завершила формирование 127 тысячного войска.