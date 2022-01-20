У двох областях від України: ешелон з "Іскандерами" продовжує шлях з Далекого Сходу (відео)

На відео потрапив ешелон, на якому було помічено не лише пускові установки до ракетного комплексу, а й самі ракети.

У Калузькій області очевидець зафільмував на відео ешелон з військовою технікою, на якій помітний ракетний комплекс "Іскандер" з ракетами. Відео опублікував користувач у TIkTok.

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На відео помітні не тільки пускові установки, а й вагони з оперативно-тактичними ракетами 9М723. За словами автора відео, склад прямує в бік України. Раніше подібні склади були помічені на Далекому Сході й у Свердловській області. Ракетні комплекси були накриті брезентом.

[ + – ] "Іскандери" у Свердловській області

Як повідомляє Conflict Intelligence Team, у складі потяга були й інші машини з комплексу: 9Т248, 9С552, 9С920-1 або 9У91. Також на кадрах показані автопоїзди із сідельними тягачами КАМАЗ-44108 та бортовими напівпричепами.

[ + – ] Ешелон з Іскандерами на Далекому Сході

Іскандер — це балістичний оперативно-тактичний ракетний комплекс класу "земля-земля". Існує у трьох модифікаціях — Е, К та М. Здатний вести вогонь на 500 км з можливістю застосування ядерних ракет.

Крім цього, журналіст-розслідувач Крістіан Тріберт видання The New York TImes опублікував супутникові знімки військового табору Росії за 13 км від України. Він розташований у населеному пункті Климове. Заявляється, що на базу перекинули додаткове обладнання та живу силу.

[ + – ] Військовий табір у Клинцях Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Військовий табір у Клинцях Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Військовий табір у Клинцях Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Супутникові знімки датовані 19 січня.

Нагадаємо, згідно з інформацією Daily Mail, Великобританія планує надіслати ще 2000 протитанкових ракетних систем Україні. Уздовж кордону з Україною РФ майже завершила формування 127-тисячного війська.