Германия переносит консульство из Днепра во Львов на фоне угрозы вторжения РФ

Берлин, по словам главы МИД Германии Анналены Бербок, также сокращает количество сотрудников посольства в Киеве.

Германия сообщила о переносе своего Генерального консульства из Днепра во Львов в условиях возможного вторжения армии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Германии, цитируя главу МИД Анналену Бербок.

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По словам министра, Германия на фоне возможной военной агрессии со стороны России не будет закрывать свое посольство в Киеве, однако количество сотрудников дипломатического ведомства будет сокращено.

Более того, как предупредила Анналена Бербок, ФРГ переносит Генеральное консульство, которое до оккупации Донбасса находилось в Донецке, из Днепра во Львов.

"Я решила еще раз усилить уже принятые меры по подготовке к кризисной ситуации. В настоящее время в Федеральном министерстве иностранных дел проходит совещание с участием соответствующих ведомств и органов безопасности по реализации этих решений", — добавила глава МИД.

Как отметила Анналена Бербок, Германия в условиях возможного вторжения РФ также выпустило туристическое предупреждение для немецких граждан, которые планируют поездку в Украину.

"Немцев, находящихся там (в Украине — ред.), настоятельно просят подумать об отъезде из страны", — подытожили в пресс-службе профильного министерства.

Напомним, 12 февраля Государственный департамент США сообщил об эвакуации своих дипломатов из Киева. По данным дипведомства, американское консульство для решения чрезвычайных ситуаций будет работать во Львове, однако гражданам не смогут оказать паспортные или визовые услуги.

Также сообщалось, что телеканал NBC News 10 февраля опубликовал карту с 9 направлениями, которые Россия может использовать для полномасштабного вторжения в Украину.