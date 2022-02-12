Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова на тлі загрози вторгнення РФ

Берлін, за словами глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, також скорочує кількість працівників посольства у Києві.

Німеччина повідомила про перенесення свого Генерального консульства з Дніпра до Львова в умовах можливого вторгнення армії РФ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Німеччини, цитуючи главу МЗС Анналену Бербок.

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За словами міністра, Німеччина на тлі можливої військової агресії з боку Росії не закриватиме свого посольства в Києві, проте кількість співробітників дипломатичного відомства буде скорочено.

Понад те, як попередила Анналена Бербок, ФРН переносить Генеральне консульство, яке до окупації Донбасу знаходилося в Донецьку, з Дніпра до Львова.

"Я вирішила ще раз посилити вже вжиті заходи щодо підготовки до кризової ситуації. Наразі у Федеральному міністерстві закордонних справ проходить нарада за участю відповідних відомств та органів безпеки щодо реалізації цих рішень", — додала глава МЗС.

Як зазначила Анналена Бербок, Німеччина за умов можливого вторгнення РФ також випустила туристичне попередження для німецьких громадян, які планують подорож до України.

"Німців, які перебувають там (в Україні — ред.), наполегливо просять подумати про від'їзд із країни", — підсумували у прес-службі профільного міністерства.

Нагадаємо, 12 лютого Державний департамент США повідомив про евакуацію своїх дипломатів із Києва. За даними дипвідомства, американське консульство для вирішення надзвичайних ситуацій працюватиме у Львові, проте громадянам не зможуть надати паспортні чи візові послуги.

Також повідомлялося, що телеканал NBC News 10 лютого опублікував карту з 9 напрямками, які Росія може використати для повномасштабного вторгнення до України.