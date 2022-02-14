"Ми ніколи не вміли здаватися", — Зеленський записав звернення через можливе вторгнення РФ

Глава держави також звернувся до нардепів і бізнесменів, які виїхали з України, та дав їм 24 години на повернення до країни.

Україна на сьогоднішній день сильна, як ніколи, і можливе повномасштабне вторгнення армії РФ не є першою загрозою, з якою наша країна стикається. Про це під час нового відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, Україну сьогодні лякають великою війною і призначають дату військового вторгнення армії Росії.

"З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому — збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті — намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному — обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті — прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через ЗМІ", — заявив Володимир Зеленський і зазначив, що наша країна зараз сильна, як ніколи.

Під час відеозвернення президент нагадав, що можливе повномасштабне вторгнення РФ не є першою загрозою, з якою українці стикаються за останні роки. Два роки тому, за словами Зеленського, Україна розгублено "дивилася у вічі пандемії COVID-19", проте коронавірус практично вдалося перемогти за допомогою згуртування.

Більше того, як стверджує глава держави, наша країна досить підготовлена до військової загрози з боку Росії, а влада чітко розуміє, як реагувати на нові виклики.

"Ми постійно стежимо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо гідні відповіді на всі можливі агресивні дії. Ми знаємо, де поруч із нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, її оснащення та її плани. Нам є що протиставити. У нас чудова армія", — продовжив президент у зверненні до суспільства.

Володимир Зеленський нагадав, що українська армія має унікальний бойовий досвід та оснащена сучасним озброєнням. Також інтереси нашої країни активно захищають дипломати, за допомогою яких Україна отримала підтримку багатьох лідерів західних країн.

У процесі відеозвернення президент також звернувся до політиків і бізнесменів, які в умовах можливого вторгнення армії РФ виїхали з країни.

"Ваша сила — не у ваших грошах, а у громадській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до людей у свою країну, завдяки якій ви отримали свої заводи та статки... Окремо звертаюся до держслужбовців і народних депутатів, які покинули Україну чи планують виїхати. Народ України доручив вам захищати країну, це ваш прямий обов'язок. Я пропоную вам протягом 24 годин повернутися додому і стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом", — підкреслив Володимир Зеленський.

Своїм указом глава держави зробив 16 лютого Днем єдності, коли в країні будуть вивішені державні прапори. Зеленський також зазначив, що Україна не може зрадити пам'ять 14 тисяч військовослужбовців і мирних громадян, які загинули внаслідок війни на Донбасі.

"Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватися і не збираємося цьому вчитися. Сьогодні не просто День закоханих. День закоханих в Україну. Віримо у власні сили та продовжуємо разом будувати майбутнє, бо нас об'єднує любов до Україні", — підсумував глава держави у своєму відеозверненні.

[ + – ] Зеленський записав новий відеозвернення на тлі можливого вторгнення РФ

Нагадаємо, Володимир Зеленський у процесі брифінгу, що проходив у Києві 14 лютого, спростував інформацію ЗМІ про те, що його родина виїхала з України.

Секретар РНБО Олексій Данілов після закритого засідання в Раді повідомляв, що в умовах можливого вторгнення армії РФ 23 народні депутати перебувають за межами України.