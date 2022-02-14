"Мы никогда не умели сдаваться", — Зеленский записал обращение из-за возможного вторжения РФ

Глава государства также обратился к нардепам и бизнесменам, которые выехали из Украины, и дал им 24 часа на возвращение в страну.

Украина на сегодняшний день сильна, как никогда, и возможное полномасштабное вторжение армии РФ не первая угроза, с которой наша страна сталкивается. Об этом во время нового видеообращения заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, Украину сегодня пугают большой войной и назначают дату военного вторжения армии России.

"С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном – увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте – пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом – ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте – стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через СМИ", — заявил Владимир Зеленский и отметил, что наша страна сейчас сильна, как никогда.

В ходе видеообращения президент напомнил, что возможное полномасштабное вторжение РФ не первая угроза, с которой украинцы сталкиваются за последние годы. Два года назад, по словам Зеленского, Украина растеряно "смотрела в глаза пандемии COVID-19", однако коронавирус практически удалось победить с помощью сплочения.

Более того, как утверждает глава государства, наша страна достаточно подготовлена к военной угрозе со стороны России, а власти четко понимают, как реагировать на новые вызовы.

"Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, ее оснащение и ее планы. Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия", — продолжил президент в обращении к обществу.

Владимир Зеленский напомнил, что украинская армия имеет уникальный боевой опыт и оснащена современным вооружением. Также интересы нашей страны активно защищают дипломаты, с помощью которых Украина получила поддержку почти всех лидеров западных стран.

В ходе видеобращения президент также обратился к политикам и бизнесменам, которые в условиях возможного вторжения армии РФ выехали из страны.

"Ваша сила — не в ваших деньгах, а в общественной позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к людям в свою страну, благодаря которой вы получили свои заводы и состояние… Отдельно обращаюсь к госслужащим и народным депутатам, которые покинули Украину или планируют выехать. Народ Украины поручил вам защищать страну, это ваша прямая обязанность. Я предлагаю вам в течение 24 часов вернуться домой и стать плечом к плечу с украинской армией, дипломатией и народом", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Своим указом глава государства сделал 16 февраля Днем единства, когда в стране будут вывешены государственные флаги. Зеленский также отметил, что Украина не может предать память 14 тысяч военнослужащих и мирных граждан, которые погибли в результате войны на Донбассе.

"Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Сегодня не просто День влюбленных. День влюбленных в Украину. Верим в собственные силы и продолжаем вместе строить будущее, потому что нас объединяет любовь к Украине", — подытожил глава государства в своем видеообращении.

[ + – ] Зеленский записал новое видеообращение на фоне возможного вторжения РФ

Напомним, Владимир Зеленский в ходе брифинга, который проходил в Киеве 14 февраля, опроверг информацию СМИ о том, что его семья выехала из Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов после закрытого заседания в Раде сообщал, что в условиях возможного вторжения армии РФ 23 народных депутата находятся за пределами Украины.