Полагался на кума Медведчука и Екатерину Великую: как Путин решил напасть на Украину — СМИ

Как говорит источник журналистов, через год после вторжения Путин осознает, что цена войны оказалась огромной, но по-прежнему полон решимости победить. По информации СМИ, принимая решение о начале вторжения, российский лидер не учитывал мнение даже ближайшего окружения.

Related video

Президент РФ Владимир Путин почти единогласно принимал решение о нападении на Украину, не учитывалось даже мнение ближайшего окружения. Вместо этого он полагался на информацию украинского политика и своего кума Виктора Медведчука. Об этом сообщает Financial Times в своем крупном расследовании к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Собеседник издания, который был участником встречи Путина с крупным бизнесом, которая состоялась в день вторжения, 24 февраля, рассказал газете, что перед встречей спросил главу МИД России Сергея Лаврова, осталась ли какая-либо информация о готовящемся вторжении в Украину неизвестной для властной и бизнес-элиты. На это министр, по словам бизнесмена, ответил: "У него [Путина] три советника. Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Великая".

В Службе внешней разведки РФ, рассказывает источник, тоже скептически оценивали войну против Украины, и даже секретарь Совбеза РФ на заседании 21 февраля 2022 года сказал Путину, что армия находится в плохом состоянии. Впрочем, Путин не прислушался к несогласным, как и в 2014 году во время аннексии Крыма, когда даже не проинформировал Совбез.

"Он действительно верит во все, что говорит о сакральности и Петре Великом. Он думает, что его будут помнить как Петра", — сказал бывший высокопоставленный чиновник.

Он добавил, что Путин построил вокруг себя систему, где никто не говорит правду.

"Сталин был злодеем, но хорошим менеджером, потому что ему нельзя было соврать. Но никто не может сказать Путину правду. Люди, никому не доверяющие, начинают доверять очень небольшому количеству людей, которые им врут", — говорит собеседник, знакомый с Путиным.

Собеседник добавил, что большинство из окружения Путина выступает против войны в Украине, но повлиять на российского диктатора они не могут.

"Ограниченный круг общения Путина привел к тому, что он опирался на информацию Виктора Медведчука по Украине при планировании операции. А тот обещал Путину, что российским войскам будут радоваться в Украине. Эту оценку поддержало ФСБ", — пишет Financial Times.

Люди Медведчука работали корректировщиками, но большинство из них получили деньги и просто сбежали или предупредили украинские власти.

Как говорит источник, через год после вторжения Путин осознает, что цена войны оказалась огромной, но по-прежнему полон решимости победить. Сейчас Путин ищет новые обоснования войны, настаивая на том, что у него не было другого выбора, кроме как продолжать вторжение любыми средствами. Он говорит своим приближенным, что благодаря войне обнаружили беспорядок в армии, и потому это неплохо, потому что сделано это до того, пока в РФ вторгнется НАТО.

"Перед Путиным стоит непростая альтернатива. Страшно подумать, что будет в случае катастрофического поражения России. Это значит, что были совершены катастрофические ошибки, и человек, стоящий за этим, должен свести счеты с жизнью или с помощью пули, цианида или чего-то еще", — сказал собеседник издания.

МО РФ 23 февраля опубликовало сообщение, подтверждающее повышенные риски для Молдовы в ближайшее время. В нем отмечается, что ВСУ якобы готовят провокацию для вторжения в Приднестровье.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что РФ будет вынуждена вывести войска с территории Украины. Об этом рассказал генерал-майор Кирилл Буданов в интервью для французского издания Le Monde, опубликованного 23 февраля. Политическому и военному руководству России придется решить вопрос безопасной архитектуры региона, который будет тянуться от Восточной Европы к азиатской части государства.