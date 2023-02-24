Десант в Молдове, самый страшный день и Путин в Гааге: что сказал Зеленский на пресс-конференции

На встрече с журналистами президент Украины также высказался о том, что Россия должна понести ответственность за свои преступления и оценил вероятность личной встречи с главой Кремля.

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В годовщину начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля президент Владимир Зеленский провел двухчасовую пресс-конференцию с журналистами и ответил на ряд вопросов. Трансляция шла в эфире телемарафона.

Мирный план Китая

В предложенного Китаем плане мирного урегулирования есть подходящие Украине положения, в частности, о территориальной целостности, но с ними еще нужно дополнительно работать. Однако в целом это не тот документ, который поможет на практике остановить войну в Украине, объяснил Зеленский.

О странах, не поддержавших Украину в ООН

Жителям других стран сложно до конца понять, что происходит в стране, в которой идет война и гибнут люди. Отсюда и предложения решить проблему войны не военным, а каким-то другим способом.

Президент Украины назвал слабой позицию шести стран ООН, которые не поддержали резолюцию по Украине.

Неужели обязательно переживать войну, потери, загубленные жизни и зверства агрессоров, чтобы в полной мере оценить последствия кровавой войны, задал риторический вопрос Зеленский.

Самый страшный день войны

Самым страшным днем с начала масштабного российского вторжения он назвал день, когда приехал в деоккупированный город Буча в пригороде Киева, где орудовали российские военнослужащие.

"Было очень страшно. Мы увидели, что дьявол не где-то там, он на земле", — сказал Зеленский. Он посетил Бучу 4 апреля 2022 года и сказал в интервью зарубежным журналистам, что мир должен узнать о преступлениях российских войск.

Путин в Гааге

Зеленский не планирует проводить мирные переговоры с участием президента РФ Владимира Путина, но надеется увидеть его в Гааге, поскольку Россию нужно привлечь к ответственности за военные преступления.

"Это не тот, человек, там не с кем говорить", — сказал он о потенциально возможной встрече с главой Кремля на переговорах.

Он напомнил, что до войны предлагал лидерам других стран провести переговоры с главой Кремля, чтобы не допустить крупной войны, но ему отвечали, что это невозможно.

Саммит Украина — Латинская Америка

Зеленский также предложил провести саммит стран Латинской Америки и Украины, который он бы посетил лично. По его словам, украинский МИД готов работать 24/7, но так нужно было действовать в последние три десятилетия. Он также сослался на то, что "никто не ожидал от соседа желания полностью нас уничтожить".

Он подчеркнул важность поиска сторонников Украины на африканском и латиноамериканском континентах.

Высадка десанта в Молдове

ВС РФ могут ввести войска в еще одну страну, поскольку Путину нужно продемонстрировать успех. Есть доказательства того, что Россия планировала смену главы молдавского государства, заявил Зеленский.

Появление сообщений в российской прессе о том, что Украина якобы планирует военные провокации в отношении Приднестровья, Зеленский назвал вбросами.

"Мы ценим независимость других государств. Приднестровье — Молдова. Россия провоцирует, чтобы мы вошли на законные территории Молдовы", — сказал он, добавив, что может произойти обратное. Российское вторжение в Молдову с территории Приднестровья.

В самом начале активной фазы с РФ со стороны Приднестровья звучали выстрелы в сторону Украины, сказал Зеленский на пресс-конференции. Он допускает, что в будущем возможна высадка российского десанта в Молдове: атака с Приднестровья или атаки Кишинева.

Напомним, что в РФ посчитают атаку Украины на Приднестровье нападением на Россию. Такое заявление сделал российский МИД.

Ранее Фокус сообщал, что президент США Джо Байден в частных беседах с коллегами высказывался о телефонных переговорах с Зеленским как о разговорах с мертвецом, поскольку он предлагал эвакуацию из Киева и возможность возглавить правительство в изгнании.