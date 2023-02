"Когда деоккупировали Бучу, мы увидели, что дьявол не где-то там, он на земле", — Зеленский

Президент Украины день с момента полномасштабного вторжения РФ, считающего самым страшным.

Related video

С начала войны самым страшным днем президент Украины Владимир Зеленский назвал день, когда был уволен город Буча на Киевщине, и стали известны страшные последствия российской оккупации. Об этом он сказал во время большой пресс-конференции в годовщину вторжения России в Украину 24 февраля.

"Видимо, Буча. Наверное, то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали. Было очень страшно. Мы увидели, что дьявол не где-то там, он на земле", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые побывал в деоккупированной Буче 4 апреля 2022 года. Тогда он сказал иностранным СМИ, что мир должен узнать о преступлениях ВС РФ в Киевской области.

"То, что вы видите вокруг. То, что сделали с этим современным городком — это характеристика ВС РФ, которые к людям относились хуже, чем к животным. Это — военное преступление, мир признает это актом геноцида. Мы знаем тысячи людей, которые убиты и замучены. С отрубленными конечностями, изнасилованные женщины и убитые дети. Я думаю — это геноцид", — сказал тогда глава государства.

В свою очередь Минобороны России отрицало, что их военнослужащие причастны к преступлениям. По сообщению Минобороны РФ, ни один местный житель в Буче не пострадал от насильственных действий российских военнослужащих.

Фокус ранее писал, что в Буче русские кафиры стреляли безоружным людям в затылок. По словам мэра города, улицы населенного пункта были усеяны трупами. Глава Евросовета Шарль Мишель был шокирован ужасающими кадрами зверств российских оккупантов в Буче.

Крупнейшие газеты Daily Mirror, i, Metro, The New York Times, The Guardian, Daily Express и другие авторитетные издания утром 4 апреля вышли в тираж с кадрами из Бучи Киевской области.