Новый секс-скандал: арестован бывший руководитель Abercrombie & Fitch

Прокуроры начали уголовное расследование по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Related video

Бывший руководитель Abercrombie & Fitch был арестован и вместе со своим британским партнером обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 80-летний Майк Джеффрис, управлявший компанией Abercrombie & Fitch более 20 лет с 1992 по 2014 год, был арестован 22 октября во Флориде вместе со своим партнером, 61-летним Мэтью Смитом и предполагаемым посредником, сообщает TMZ.

ФБР и прокуратура пообещали 23 октября раскрыть более подробную информацию на запланированной пресс-конференции. Прокуроры по Восточному округу Нью-Йорка заявили, что начали уголовное расследование по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации после заявлений, прозвучавших в документальном фильме BBC. Джеффрис и его партнер предположительно подвергали насилию и сексуальной эксплуатации мужчин во время мероприятий в их нью-йоркских резиденциях и в отелях по всему миру в период с 2009 по 2015 год. Адвокаты, представляющие интересы Джеффриса и Смита, категорически отрицают какие-либо обвинения относительно их клиента.

Адвокат по гражданским делам Брэд Эдвардс из юридической фирмы Edwards Henderson, представляющий интересы некоторых предполагаемых жертв, подтвердил аресты в своем заявлении, назвав их "монументальными". Он сказал: "Эти аресты — огромный первый шаг к достижению справедливости для многих жертв, которые подвергались эксплуатации и насилию через эту схему сексуальной торговли, которая действовала много лет под законным прикрытием, предоставленным Abercrombie. Аресты подозреваемых являются монументальными для начинающих моделей-мужчин, которые стали жертвами этих людей… Мы с нетерпением ждем возможности привлечь Abercrombie и Fitch к ответственности за содействие этому ужасному поведению и гарантировать, что это не повторится".

Что известно о компании Abercrombie & Fitch

Abercrombie & Fitch — американская розничная компания, основанная в 1892 году в Нью-Йорке Дэвидом Т. Аберкромби. A&F специализируется на продаже повседневной одежды. Ее штаб-квартира находится в Нью-Олбани, Огайо. Компания управляет еще тремя дочерними брендами: Abercrombie Kids, Hollister Co. и Gilly Hicks. По состоянию на февраль 2020 года компания управляла 854 магазинами всех брендов. Когда-то компания была известна своими откровенными рекламными кампаниями с участием преимущественно белых моделей (бифкейк), но теперь она изменила стратегию и больше не показывает в рекламе почти обнаженных моделей.

Ранее, 22 октября, стало известно, что Пи Дидди обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки.