Новий секс-скандал: заарештовано колишнього керівника Abercrombie & Fitch

Прокурори почали кримінальне розслідування у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

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Колишнього керівника Abercrombie & Fitch заарештували, і разом зі своїм британським партнером звинувачують у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. 80-річний Майк Джеффріс, який керував компанією Abercrombie & Fitch понад 20 років із 1992 до 2014 року, був заарештований 22 жовтня у Флориді разом зі своїм партнером, 61-річним Метью Смітом, і ймовірним посередником, повідомляє TMZ.

ФБР і прокуратура пообіцяли 23 жовтня розкрити більш детальну інформацію на запланованій прес-конференції. Прокурори у Східному окрузі Нью-Йорка заявили, що почали кримінальне розслідування у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації після заяв, що прозвучали в документальному фільмі BBC. Джеффріс і його партнер, імовірно, піддавали насильству і сексуальній експлуатації чоловіків під час заходів у їхніх нью-йоркських резиденціях і в готелях у всьому світі в період із 2009 до 2015 року. Адвокати, які представляють інтереси Джеффріса і Сміта, категорично заперечують будь-які звинувачення щодо їхнього клієнта.

Адвокат у цивільних справах Бред Едвардс із юридичної фірми Edwards Henderson, який представляє інтереси деяких імовірних жертв, підтвердив арешти у своїй заяві, назвавши їх "монументальними". Він сказав: "Ці арешти — величезний перший крок до досягнення справедливості для багатьох жертв, які зазнавали експлуатації та насильства через цю схему сексуальної торгівлі, яка діяла багато років під законним прикриттям, наданим Abercrombie. Арешти підозрюваних є монументальними для моделей-чоловіків-початківців, які стали жертвами цих людей... Ми з нетерпінням чекаємо на можливість притягнути Abercrombie і Fitch до відповідальності за сприяння цій жахливій поведінці та гарантувати, що це не повториться".

Що відомо про компанію Abercrombie & Fitch

Abercrombie & Fitch — американська роздрібна компанія, заснована 1892 року в Нью-Йорку Девідом Т. Аберкромбі. A&F спеціалізується на продажу повсякденного одягу. Її штаб-квартира розташована в Нью-Олбані, Огайо. Компанія управляє ще трьома дочірніми брендами: Abercrombie Kids, Hollister Co. і Gilly Hicks. Станом на лютий 2020 року компанія управляла 854 магазинами всіх брендів. Колись компанія була відома своїми відвертими рекламними кампаніями за участю переважно білих моделей (біфкейк), але тепер вона змінила стратегію і більше не показує в рекламі майже оголених моделей.

Раніше, 22 жовтня, стало відомо, що Пі Дідді звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.