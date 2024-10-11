Знайшла через 25 років: жінка стала поліціянткою, щоб покарати вбивцю свого батька

Жислен здійснила свою мрію всього через два місяці після початку кар'єри офіцера поліції.

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Жінка з Бразилії, яка присвятила все своє життя пошукам вбивці батька, змогла нарешті здійснити свою мрію, спіймавши злочинця-втікача через 25 років. Про це повідомляє Balanço Geral.

Живальдо Жозе Вісенте де Деуса застрелили 16 лютого 1999 року після палкої суперечки в барі бразильського міста Боа-Віста. Чоловік посперечався з таким собі Раймундо Алвесом Гомесом через борг у 150 бразильських реалів (еквівалент $29 у 1999 році).

У якийсь момент Гомес, який хотів повернути свої гроші, вийшов із закладу на кілька хвилин, а потім повернувся з пістолетом й розстріляв в упор Живальдо — батька п'ятьох дітей. Після цього зловмисник втік з місця злочину.

Родина Вісенте де Деуса не втрачала надії добитися справедливості, а його старша донька — Жислен, якій на той момент було лише дев'ять років, присвятила своє життя пошукам вбивці батька.

"Цей чоловік розбив сім'ю з п'ятьма дітьми. Матері довелося докласти чимало зусиль, щоб виховати нас", — розповіла вона в інтерв'ю бразильському виданню Nova1.

Жислен як найстарша з п'яти дітей змушена була допомагати матері піклуватися про молодших братів та сестер, а також виконувати роботу по дому.

У 18 років, після закінчення середньої школи, вона вступила на юридичний факультет й через сім років стала ліцензованим адвокатом. Втім, у 2022 році жінка відмовилася від юридичної кар'єри, щоб стати офіцером поліції, а через два роки, 19 липня 2024 року, склала іспит і була офіційно призначена на посаду слідчого поліції. Насамперед вона попросила призначити її на посаду у відділі з розслідування вбивств, щоб нарешті знайти Раймундо Алвеса Гомеса.

25 вересня, всього через два місяці після початку своєї кар'єри офіцера поліції, Жислен здійснила свою мрію. Вона знайшла та заарештувала вбивцю батька на фермі в регіоні Нова-Сідаде поблизу Боа-Віста.

Жислен затримала вбивцю свого батька Фото: Balanço Geral

"Ми не вірили, що зможемо дочекатися цього моменту. Я плакала від полегшення, бо після стількох років вперше відчула, як з моїх плечей падає величезний камінь", — зізналась поліціянтка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що поліція англійських графств Ейвон та Сомерсет оголосила у розшук 28-річного Деніела Келлавея, підозрюваного в кількох правопорушеннях, але чоловік несподівано з’явився сам. Під відповідним дописом у Facebook він попросив змінити опис його зовнішності.

Крім того, Джека Уоткіна, який називає себе "золотим хлопчиком Instagram", поліція оголосила у розшук за шахрайство. 25-річного чоловіка описали як білого, зростом близько 1 м 75 см, середньої статури, з темно-каштановим волоссям та зеленими очима.