Нашла через 25 лет: женщина стала полицейской, чтобы наказать убийцу своего отца

Жислен осуществила свою мечту всего через два месяца после начала карьеры офицера полиции.

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Женщина из Бразилии, которая посвятила всю свою жизнь поискам убийцы отца, смогла наконец осуществить свою мечту, поймав беглого преступника спустя 25 лет. Об этом сообщает Balanço Geral.

Живальдо Жозе Висенте де Деуса застрелили 16 февраля 1999 года после жаркого спора в баре бразильского города Боа-Виста. Мужчина поспорил с неким Раймундо Алвесом Гомесом из-за долга в 150 бразильских реалов (эквивалент $29 в 1999 году).

В какой-то момент Гомес, который хотел вернуть свои деньги, вышел из заведения на несколько минут, а затем вернулся с пистолетом и расстрелял в упор Живальдо — отца пятерых детей. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Семья Висенте де Деуса не теряла надежды добиться справедливости, а его старшая дочь — Жислен, которой на тот момент было всего девять лет, посвятила свою жизнь поискам убийцы отца.

"Этот человек разбил семью с пятью детьми. Матери пришлось приложить немало усилий, чтобы воспитать нас", — рассказала она в интервью бразильскому изданию Nova1.

Жислен как самая старшая из пяти детей вынуждена была помогать матери заботиться о младших братьях и сестрах, а также выполнять работу по дому.

В 18 лет, после окончания средней школы, она поступила на юридический факультет и через семь лет стала лицензированным адвокатом. Впрочем, в 2022 году женщина отказалась от юридической карьеры, чтобы стать офицером полиции, а через два года, 19 июля 2024 года, сдала экзамен и была официально назначена на должность следователя полиции. Первым делом она попросила назначить ее на должность в отделе по расследованию убийств, чтобы наконец найти Раймундо Алвеса Гомеса.

25 сентября, всего через два месяца после начала своей карьеры офицера полиции, Жислен осуществила свою мечту. Она нашла и арестовала убийцу отца на ферме в регионе Нова-Сидаде вблизи Боа-Виста.

Жислен задержала убийцу своего отца Фото: Balanço Geral

"Мы не верили, что сможем дождаться этого момента. Я плакала от облегчения, потому что после стольких лет впервые почувствовала, как с моих плеч падает огромный камень", — призналась полицейская.

Напомним, ранее Фокус писал, что полиция английских графств Эйвон и Сомерсет объявила в розыск 28-летнего Дэниела Келлавея, подозреваемого в нескольких правонарушениях, но мужчина неожиданно появился сам. Под соответствующим постом в Facebook он попросил изменить описание его внешности.

Кроме того, Джека Уоткина, который называет себя "золотым мальчиком Instagram", полиция объявила в розыск за мошенничество. 25-летнего мужчину описали как белого, ростом около 1 м 75 см, среднего телосложения, с темно-каштановыми волосами и зелеными глазами.