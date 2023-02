"Коли деокупували Бучу, ми побачили, що диявол не десь там, він на землі", — Зеленський

Президент України назвав день з моменту повномасштабного вторгнення РФ, який вважає найстрашнішим.

З початку війни найстрашнішим днем президент України Володимир Зеленський назвав день, коли було звільнено місто Буча на Київщині, і стали відомі страшні наслідки російської окупації. Про це він сказав під час великої пресконференції у річницю вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Мабуть, Буча. Напевно, те, що я побачив у момент, коли ми деокупували. Було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, він на землі", — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський вперше побував у деокупованій Бучі 4 квітня 2022 року. Тоді він сказав іноземним ЗМІ, що світ має дізнатися про злочини ЗС РФ на Київщині.

"Те, що ви бачите навколо. Те, що зробили з цим сучасним містечком — це характеристика ЗС РФ, які до людей ставилися гірше, ніж до тварин. Це — воєнний злочин, світ визнає це актом геноциду. Ми знаємо тисячі людей, які вбиті й закатовані. З відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки та вбиті діти. Я думаю — це геноцид", — сказав тоді глава держави.

Своєю чергою Міноборони Росії заперечувало, що їхні військовослужбовці причетні до злочинів. За повідомленням Міноборони РФ, жоден місцевий мешканець у Бучі не постраждав від насильницьких дій російських військовослужбовців.

Фокус раніше писав, що в Бучі російські окупанти стріляли беззбройним людям у потилицю. За словами мера міста, вулиці населеного пункту були всіяні трупами. Очільник Євроради Шарль Мішель був шокований жахливими кадрами звірств російських окупантів у Бучі.

Найбільші газети "Daily Mirror", "i", "Metro", "The New York Times", "The Guardian", "Daily Express" та інші авторитетні видання вранці 4 квітня вийшли в тираж з кадрами з Бучі Київської області.