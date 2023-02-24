Десант у Молдові, найстрашніший день війни та Путін у Гаазі: що сказав Зеленський на пресконференції

На зустрічі з журналістами президент України також висловився про те, що Росія має понести відповідальність за свої злочини та оцінив ймовірність особистої зустрічі з головою Кремля.

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У річницю початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого президент Володимир Зеленський провів двогодинну пресконференцію з журналістами та відповів на низку питань. Трансляція відбувалася в ефірі телемарафону.

Мирний план Китаю

У запропонованому Китаєм плані мирного врегулювання є відповідні Україні положення, зокрема про територіальну цілісність, але з ними ще потрібно додатково працювати. Проте загалом це не той документ, який допоможе практично зупинити війну в Україні, пояснив Зеленський.

Про країни, які не підтримали Україну в ООН

Жителям інших країн складно до кінця зрозуміти, що відбувається в країні, де йде війна і гинуть люди. Звідси й пропозиції вирішити проблему війни не військовим, а якимось іншим способом.

Президент України назвав слабкою позицію шести країн ООН, які не підтримали резолюцію щодо України.

Невже обов'язково переживати війну, втрати, занапащені життя та звірства агресорів, щоб повною мірою оцінити наслідки кривавої війни, поставив риторичне запитання Зеленський.

Найстрашніший день війни

Найстрашнішим днем від початку масштабного російського вторгнення він назвав день, коли приїхав до деокупованого міста Буча у передмісті Києва, де орудували російські військовослужбовці.

"Було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, він на землі", — сказав Зеленський. Він відвідав Бучу 4 квітня 2022 року і сказав в інтерв'ю закордонним журналістам, що світ має дізнатися про злочини російських військ.

Путін у Гаазі

Зеленський не планує проводити мирні переговори за участю президента РФ Володимира Путіна, але сподівається побачити його у Гаазі, оскільки Росію потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини.

"Це не та людина, там нема з ким говорити", — сказав він про потенційно можливу зустріч з главою Кремля на переговорах.

Він нагадав, що до війни пропонував лідерам інших країн провести переговори з главою Кремля, щоб не допустити велику війну, але йому відповідали, що це неможливо.

Саміт Україна — Латинська Америка

Зеленський також запропонував провести саміт країн Латинської Америки та України, який він відвідав би особисто. За його словами, українське МЗС готове працювати 24/7, але так треба було діяти в останні три десятиліття. Він також послався на те, що "ніхто не очікував від сусіда бажання повністю знищити нас".

Він наголосив на важливості пошуку прихильників України на африканському та латиноамериканському континентах.

Висадка десанту в Україні

ЗС РФ можуть ввести війська ще в одну країну, оскільки Путіну потрібно продемонструвати успіх. Є докази, що Росія планувала зміну глави молдавської держави, заявив Зеленський.

Появу повідомлень у російській пресі про те, що Україна нібито планує військові провокації щодо Придністров'я, Зеленський назвав закидами.

"Ми цінуємо незалежність інших держав. Придністров'я — Молдова. Росія провокує, щоб ми увійшли на законні території Молдови", — сказав він, додавши, що може статися протилежне. Російське вторгнення до Молдови з території Придністров'я.

"На початку активної фази з РФ з боку Придністров'я звучали постріли в бік України", — сказав Зеленський на пресконференції. Він припускає, що в майбутньому можливе висадження російського десанту в Молдові: атака з Придністров'я або атаки Кишинева.

Нагадаємо, що в РФ вважають атаку України на Придністров'я нападом на Росію. Таку заяву зробив російське МЗС.

Раніше Фокус повідомляв, що президент США Джо Байден у приватних бесідах із колегами висловлювався про телефонні переговори з Зеленським як про розмови з мерцем, оскільки він пропонував евакуацію з Києва та можливість очолити уряд у вигнанні.