"Не бачимо загроз безпеці на кордоні з Україною", — Міноборони Молдови відреагувало на заяви РФ

Поширену в мережі інформацію про атаки ЗСУ на Придністров'я в Міноборони Молдови назвали неправдивою та такою, яка має на меті створити паніку в країні.

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У Міністерстві оборони Молдови прокоментували поширювану в мережі інформацію про план нападу України. Там не бачать загроз збоку країни-сусідки державній безпеці Молдови. Про це повідомляють на сайті відомства.

"Щодо інформації, що поширюється в інтернет-просторі. Міністерство оборони повідомляє, що воно контролює всі події, дії та зміни, що відбуваються в регіоні та на території. На цей час прямої загрози державній військовій безпеці немає. Міністерство співпрацює з усіма іншими державними органами безпеки, щоб запобігти будь-якій спробі дестабілізації, підтримувати мир і стабільність у країні, щоб наші громадяни були в безпеці. Неправдива розподілена інформація має на меті створити паніку та плутанину серед людей з обох боків річки Дністер", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони Молдови.

Зазначається, що Збройні сили республіки працюють у звичному режимі, а якщо виникне небезпечна ситуація, то влада обов'язково повідомить громадян.

Міністерство оборони Молдови відкинуло заяви РФ про те, що Україна нібито планує вторгнутися до Придністров'я, назвавши поширення такої інформації елементом психологічної операції. Також повідомляється, що президент Молдови Мая Санду під час візиту до Румунії заявила, що країна стоїть перед безпрецедентними безпековими викликами.

Служба безпеки та розвідки Молдови 9 лютого підтвердила заяву президента Володимира Зеленського про передачу Кишиневу даних української розвідки. Згідно з ними, Москва планує дестабілізувати ситуацію в державі.