"Не видим угроз безопасности на границе с Украиной", — Минобороны Молдовы отреагировало на заявления РФ

Распространенную в сети информацию об атаках ВСУ на Приднестровье в Минобороны Молдовы назвали ложной и целью создать панику в стране.

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В Министерстве обороны Молдовы прокомментировали распространяемую в сети информацию о плане нападения Украины. Там не видят угрозы со стороны страны-соседки государственной безопасности Молдовы. Об этом сообщают на сайте ведомства.

"О информации, которая распространяется в интернет-пространстве. Министерство обороны сообщает, что оно контролирует все события, действия и изменения, происходящие в регионе и на территории. В настоящее время прямой угрозы государственной военной безопасности нет. Министерство сотрудничает со всеми другими государственными органами безопасности, чтобы предотвратить любую попытку дестабилизации, поддерживать мир и стабильность в стране, чтобы наши граждане были в безопасности. .

Отмечается, что Вооруженные силы республики работают в обычном режиме, а если возникнет опасная ситуация, то власти обязательно сообщат гражданам.

Министерство обороны Молдовы отвергло заявления РФ о том, что Украина вроде бы планирует вторгнуться в Приднестровье, назвав распространение такой информации элементом психологической операции. Также сообщается, что президент Молдовы Мая Санду во время визита в Румынию заявила, что страна стоит перед беспрецедентными вызовами безопасности.

Служба безопасности и разведки Молдовы 9 февраля подтвердила заявление президента Владимира Зеленского о передаче Кишиневу данных украинской разведки. Согласно им, Москва планирует дестабилизировать ситуацию в государстве.