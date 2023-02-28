"Обманула нардепов": Безуглую хотят исключить из комитета нацбезопасности Рады

По словам члена комитета Федора Вениславского, нардеп предоставила недостоверную информацию по законопроекту, который разрешает военным занимать пост министра обороны. Марьяна Безуглая в ответ вспомнила об инициативе Генштаба создать отдельный разведорган.

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В Верховной Раде предлагает отозвать народного депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Проект постановления №9068 появился на сайте Рады 28 февраля.

Инициатор законопроекта — член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Инициатива вносит изменения в пункт 1 постановления Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины 9-го созыва".

В пояснительной записке к документу приводится объяснение данного решения. Безуглая, по мнению Вениславского, ненадлежаще исполняет обязанности замглавы комитета. На заседании комитета 16 февраля 2023 года при рассмотрении во 2-м чтении проекта закона №4210 Безуглая предоставила коллегам недостоверную информацию о предварительном согласовании редакции текста документа с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), говорится в обосновании.

Данный законопроект предлагает в период действия военного положения разрешить назначать министром обороны Украины военного без его отставки со службы. Проект закона проголосовали в Раде за основу 16 февраля прошлого года. В целом его до сих пор не приняли. Инициатор документа — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вениславский заявил, что Безуглая никаких документов членам комитета не предоставила. В письме начальника ГУР МО Кирилла Буданова от 22 февраля на имя главы комитета Александра Завитневича сказано, что ГУР МО не поддерживает данный законопроект, добавил он.

"Безуглая сознательно ввела в заблуждение членов комитета путем предоставления нардепам заведомо недостоверной информации, что само по себе содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 351 Уголовного Кодекса Украины", — заметил автор постановления.

Действия Безуглой, по словам Вениславского, представляет угрозу национальной безопасности Украины, особенно в условиях военного положения.

Позиция Марьяны Безуглой

Безуглая отметила в Facebook, что подробно прочитала пояснительную записку к проекту постановления Вениславского.

"Вообще по разведке прорабатывалась одна норма. Генеральный штаб (как один из вариантов в одной из рабочих редакций в рабочей группе) предлагал создать отдельный разведывательный орган. Я связалась с Будановым, он дал для обработки своих специалистов и мы сняли в черновике до второго чтения такие формулировки и прописали функцию J2 (разведоргана) в Генштабе одним предложением", — написала она.

Нардеп уверена, что о такой работе говорила на заседании комитета и это отражено в аудиопротоколе. После этого, как утверждает Безуглая, пришло письмо за подписью Буданова, что ГУР МО против законопроекта №4210, потому что там создается отдельный разведывательный орган.

"Ни в редакции 1-го чтения, которую мы проголосовали, ни в актуальной рабочей таблице этого нет. Кто такое письмо ему на подпись предоставил и что вообще это за разборки, пока не готова ответить. И вообще не считаю, что дальше целесообразно комментировать", — заключила политик.

Напомним, что Буданов 24 февраля рассказал о планах ВС РФ по полномасштабному вторжению в Украину. По его словм, в Кремле задумывали быстро перебросить воздушный десант и спецназ в Киев.

По сведениям британского издания Financial Times, беглый президент Виктор Янукович в первые дни большой войны должен был объявить лишенного украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука "главой" Украины.