В "Слуге народа" обсудят высказывания Безуглой о Залужном, — СМИ

Как сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники, если Марьяну Безуглую не исключат из "Слуги народа", то депутаты добровольно напишут заявления на выход из фракции.

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Депутаты от политической партии "Слуга народа" обсудят на ближайшем заседании фракции высказывания Марьяны Безуглой о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Об этом сообщает Общественное.

Как пишет издание ссылаясь на свой источник в партии, пока что решения об исключении Безуглой из членов партии и политического совета партии нет. Впрочем если его и не будет, то большинство депутатов добровольно напишут заявления на выход из фракции, ведь это "бросает тень на всех".

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Между тем еще один источник из партии говорит, что информация о выходе из фракции или политической партии каких-то депутатов является преувеличением и пока "ничего не известно".

В партии говорят, что есть проблемы, однако они должны обсуждаться не публично, внутри профильного комитета. Также источники издания отметили, что не знают причин таких высказываний депутата, однако эти проблемы должны решаться среди людей, которые имеют на это полномочия.

Высказывания Безуглой против Залужного: что известно

В конце ноября нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что украинское высшее военное руководство должно уйти в отставку. Она отметила, что Валерий Залужный не смог предоставить план войны на следующий год и командование не делает никаких шагов для проведения реформы мобилизации.

На такие высказывания отреагировали коллеги депутата, в частности народный депутат Людмила Буймистер направила к Генпрокурору заявление в котором попросила открыть уголовное производство против Безуглой по фактам "государственной измены" и "шпионажа".

Отметим, что Марьяна Безуглая также является заместителем председателя комитета национальной безопасности. В ВРУ уже зарегистрировали постановление о ее увольнении из комитета. Как объяснял нардеп Игорь Кривошеев, нардеп не может оставаться на этой должности.

Напомним, 29 ноября украинский военный Анатолий Штефан заявил, что высказывания нардепа являются дискредитацией Вооруженных сил Украины и военного руководства. Поэтому на слова Безуглой должна быть соответствующая реакция общественности, волонтеров и однопартийцев.