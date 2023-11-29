"Молчать не будем": военный возмутился реакцией после критики Залужного депутатом Безуглой

По мнению полковника ВСУ Анатолия Штефана, Безуглая дискредитирует командование, но на ее заявления не звучит критика со стороны парламентариев, волонтеров и общественников.

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Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" выразил недовольство тишиной со стороны ряда политиков и общественных деятелей относительно заявлений нардепа Марьяны Безуглой в адрес ВСУ и командования. Об этом военный написал в своем Telegram-канале.

По мнению Штефана, Безуглая осуществляет дискредитацию ВСУ и его руководства, поэтому однопартийцы, а также общественники и волонтеры должны отреагировать на выпады депутатки.

"Я так понимаю, что вся дискредитация ВСУ и ее руководства происходит с молчаливого согласия однопартийцев и не только. Бывшие ветераны, волонтеры, общественные деятели как воды в рот набрали. Ни одной реакции, ни одного комментария, ни одного сообщения об осуждении этих действий. Сплошная ложь, сплошное манипулирование, сплошная грязь в сторону ВС Украины. Все это от депутата Верховной Рады во время войны", — возмутился военнослужащий.

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Штефан подчеркнул, что военные не будут молчать на этот счет, несмотря на отсутствие отклика от некоторых представителей парламента и других структур.

"Кому это на руку напоминать не буду. Они уже сразу у себя это процитировали. Молчите дальше… Мы молчать не будем!" — написал Анатолий Штефан.

Заявления Безуглой в адрес Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

26 ноября нардепка от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая выразила недовольство главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным за отсутствие плана на 2024 год, который он, по ее мнению, должен был предоставить общественности. Она заявила, что руководство вооруженными силами, которое якобы не предоставляет ясной перспективы, должно уступить свои позиции.

Это не первый случай, когда Безуглая критикует Залужного. Ранее она утверждала, что "генерал ни разу не был ни в одном ТЦК". . Представитель Воздушных сил ВСУ, Юрий Игнат, назвал высказывания депутатки "попыткой дискредитации".

27 ноября заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила о намерении обсудить одиозные высказывания Безуглой на ближайшем заседании фракции. В это время военный Юрий Гудыменко обратился в Службу безопасности Украины с просьбой дать правовую оценку действиям Безуглой.

Позиция Безуглой

По мнению нардепки, ее высказывания в социальных сетях представляют собой "очевидные вещи", о которых военные и так знают. По ее словам, она не согласовывает публикации в соцсетях с Офисом президента, отметив, что это не делается в интересах президента Владимира Зеленского.

Есть ли план у Залужного

29 ноября в НАТО заявили, что упреки в том, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет плана, безосновательны.

"Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план! Но воплощение этого плана — чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине", — рассказал журналистам представитель НАТО.

Напомним, 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.