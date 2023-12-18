"Никаких проявлений": Залужный заявил, что понятия ВСУ и коррупция должны быть несовместимы

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские военные должны сконцентрировать внимание на выполнении боевых задач, а "не на поиске еды, одежды, средств бронезащиты".

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Вооруженные силы должны концентрироваться на выполнении своих боевых задач, а не на поиске, например, военного снаряжения, поэтому украинские воины и коррупция должны быть несовместимы. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил во время общения с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

"Первое, что мы хотим, чтобы понятие ВСУ и понятие коррупция были совершенно несовместимы", — заявил Залужный.

Главнокомандующий подчеркнул, что Вооруженные силы должны сконцентрировать внимание на выполнении боевых задач, а "не на поиске еды, не на поиске одежды, не на поиске средств бронезащиты".

"Они должны концентрироваться на выполнении боевых задач. Никаких проявлений коррупции не должно быть", — подытожил Залужный.

Война и коррупция

Ранее Минобороны провело внутренний аудит в около сорока воинских частях. Сообщалось, что военнослужащим понтонно-мостовой роты в Киевской области с сентября по декабрь 2022-го года выплатили 6,5 млн грн боевых премий — по 100 тысяч каждому бойцу ежемесячно. Хотя в районе на тот момент больше не велись боевые действия, командир продолжал выплачивать защитникам "вознаграждение".

Напомним, по мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Министерстве обороны Украины системной коррупции нет. Об этом он заявил в феврале 2023 года, отвечая на вопрос о скандале с закупкой продуктов питания для ВСУ.