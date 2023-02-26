В Министерстве обороны Украины нет системной коррупции, — Шмыгаль

Глава правительства заверяет, что с единичными случаями коррупции в профильном министерстве сразу же борются.

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В Министерстве обороны Украины системной коррупции нет. Об этом заявил премьер-министр Украины немецкому изданию Focus отвечая на вопрос о недавнем скандале с закупкой продуктов питания для ВСУ. Это интервью опубликовал Урядовий портал.

Отвечая на вопрос, не является ли недавний коррупционный скандал в Министерстве обороны Украины признаком структурных проблем в стране, Денис Шмыгаль ответил, что таких проблем нет. Также премьер сказал, что в Украине сейчас нулевая толерантность к коррупции.

"Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры. Институции полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции. Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции. Реакция мгновенная. Быстрое задержание людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствует об изменении подхода Украины к этим вопросам. Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции, я подчеркиваю слово "единичные", – их не терпят, с ними немедленно борются", — заявил Шмыгаль.

Скандал с закупками продуктов питания для ВСУ

Месяц назад издание ZN.UA опубликовало журналистское расследование, согласно которому Минобороны Украины закупает продукты для военных в два раза дороже, чем они стоят на самом деле. Судя по документам, Минобороны заказало яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22 грн за кг, хотя в столице Украины розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

Минобороны Украины ответило СМИ на скандал с закупкой питания для ВСУ и назвало сведения о содержании закупок услуг питания, которые были обнародованы в СМИ, таковыми ,которые распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.

Позже стало известно, что НАБУ начало расследование закупок Минобороны Украины еще до сообщений в СМИ. По данным ведомства, возможное правонарушение предварительно квалифицируется как присвоение, растрата или завладение имуществом.

Напоминаем, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за технических ошибок в документации журналисты подали в своем расследовании искаженную информацию.

Также на скандал с закупками продуктов для армии отреагировал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, который заявил, что все проявления коррупции в Минобороны и армии должны тщательно расследоваться, а перевод ответственности подчиненных на руководство вредит делу.

В конце января Алексей Резников заявил, что закупки продуктов Минобороны станут прозрачными. Министр обороны заявил, что ликвидировал монополию в сфере закупок продуктов для ВСУ.

В начале февраля стало известно о том, что ГБР задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен. Правоохранители подсчитали ущерб, который бизнесмены и сотрудники Минобороны нанесли государству — 4,6 млн грн.