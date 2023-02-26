У Міністерстві оборони України немає системної корупції, — Шмигаль

Глава уряду запевняє, що з поодинокими випадками корупції у профільному міністерстві одразу ж борються.

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У Міністерстві оборони системної корупції немає. Про це заявив прем'єр-міністр України німецькому виданню Focus, відповідаючи на запитання про нещодавній скандал із закупівлею продуктів харчування для ЗСУ. Це інтерв'ю опублікував Урядовий портал.

Відповідаючи на запитання, чи не є нещодавній корупційний скандал у Міністерстві оборони України ознакою структурних проблем у країні, Денис Шмигаль відповів, що таких проблем немає. Також прем’єр сказав, що в Україні зараз нульова толерантність до корупції.

"Україна завершує розвиток антикорупційної інфраструктури. Інституції повноцінно функціонують і перевіряють усі рівні на предмет корупції. Суспільство змінилося внаслідок цієї війни і більше не прощає ознак можливих правопорушень. У нас нульова толерантність до корупції. Реакція миттєва. Швидке затримання людей, яких підозрюють у зловживаннях, свідчать про зміну підходу України до цих питань. Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції, я наголошую на слово "поодинокі", – їх не терплять, з ними негайно борються", — заявив Шмигаль.

Скандал із закупівлями продуктів харчування для ЗСУ

Місяць тому видання DT.UA опублікувало журналістське розслідування, згідно з яким Міноборони України закуповує продукти для військових удвічі дорожче, ніж вони коштують насправді. Судячи з документів, Міноборони замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кг, хоча у столиці України роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

Міноборони України відповіло ЗМІ на скандал із закупівлею харчування для ЗСУ та назвало відомості про зміст закупівель послуг харчування, які були оприлюднені у ЗМІ, такими, що поширюються з ознаками умисних маніпуляцій та вводять в оману.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розпочало розслідування закупівель Міноборони України ще до повідомлень у ЗМІ. За даними відомства, можливе правопорушення попередньо кваліфікується як присвоєння, розтрата чи заволодіння майном.

Нагадуємо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через технічні помилки в документації журналісти подали у своєму розслідуванні спотворену інформацію.

Також на скандал із закупівлями продуктів для армії відреагував Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, який заявив, що всі прояви корупції в Міноборони та армії мають ретельно розслідуватися, а переведення відповідальності підлеглих на керівництво шкодить справі.

Наприкінці січня Олексій Резніков заявив, що закупівлі продуктів Міноборони стануть прозорими. Міністр оборони заявив, що ліквідував монополію у сфері закупівлі продуктів для ЗСУ.

На початку лютого стало відомо про те, що ДБР затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень. Правоохоронці підрахували збитки, які бізнесмени та співробітники Міноборони завдали державі — 4,6 млн грн.