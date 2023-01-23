Продукти для Міноборони на 13 млрд грн: НАБУ розпочало розслідування ще до повідомлень ЗМІ

За даними відомства, можливе правопорушення попередньо кваліфікується як присвоєння, розтрата чи заволодіння майном. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на продовольство для військовослужбовців у 2023 році виділять десятки мільярдів гривень.

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Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування у зв'язку з можливим розтратою або присвоєнням коштів Міноборони, виділених на закупівлю продуктів для армії. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Стверджується, що розгляд ініційовано ще до появи інформації в пресі.

"Серед іншого, слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, можливе правопорушення попередньо кваліфікується згідно з частиною 5 статті 191 КК України (привласнення, розтрата чи заволодіння майном).

Глава Міноборони Олексій Резінков відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що Міноборони проводить закупівлі продовольства для ЗСУ за цінами вищими за ринкові.

За словами Резнікова, він оприлюднив відкриту громадськості інформацію щодо забезпечення харчування військовослужбовців. Інші документи будуть представлені нардепам на засіданні профільного комітету за участю представників НАБУ, ДБР та СБУ.

Глава Міноборони гарантує "повну прозорість", а якщо підтвердяться зловживання з боку посадових осіб, винні понесуть відповідальність, передбачену законодавством.

"Десятки мільярдів"

За інформацією Резнікова, на забезпечення військовослужбовців продовольством у 2023 році буде витрачено десятки мільярдів гривень. Оборонне відомство вже уклало контракти із вісьмома постачальниками.

У угодах із кейтеринговими компаніями прописав певний алгоритм: якщо хтось із постачальників не може забезпечити харчуванням закріплені за ним військові частини — інші "підхоплюють" ці частини, що гарантує безперервність продовольчого забезпечення.

За словами глави відомства, харчування забезпечується за принципом "їжа ходить за військовими". Тобто, якщо місце дислокації деяких бригад для виконання бойових завдань змінюється, постачальник продовольства гарантує своєчасну доставку в будь-яку точку.

"В Україні немає "тилових" або "далеких від лінії зіткнення" регіонів з погляду харчування військовослужбовців", — пояснив Резніков, додавши, що "той, хто стверджує протилежне, свідомо обманює".

Нагадаємо, що Резніков назвав несподівані версії події: через технічні помилки в документації журналісти опублікували спотворені дані. Згодом редакція "Дзеркала тижня", яка проводила журналістське розслідування, у своєму звіті змінила деякі дані опублікованого матеріалу.

Фокус також повідомляв, що 22 січня у компанії-постачальнику продуктів харчування для Міноборони спростували звинувачення у закупівлях за завищеними цінами.