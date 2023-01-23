Продукты для Минобороны на 13 млрд грн: НАБУ начало расследование еще до сообщений СМИ

По данным ведомства, возможное правонарушение предварительно квалифицируется как присвоение, растрата или завладение имуществом. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на продовольствие для военнослужащих в 2023 году выделят десятки миллиардов гривен.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в связи с возможной растратой или присвоением средств Минобороны, выделенных на закупки продуктов для армии. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Утверждается, что разбирательство было инициировано еще до появления информации в прессе.

"Среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн", — говорится в сообщении.

По информации НАБУ, возможное правонарушение предварительно квалифицируется согласно части 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом).

Глава Минобороны Алексей Резинков отреагировал на сообщения СМИ о том, что Минобороны проводит закупки продовольствия для ВСУ по ценам выше рыночных.

По словам Резникова, он обнародовал открытую общественности информацию относительно обеспечения питания военнослужащих. Остальные же документы будут представлены нардепам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ДБР и СБУ.

Глава Минобороны гарантирует "полную прозрачность", а если подтвердятся злоупотребления со стороны должностных лиц, виновные понесут ответственность, предусмотренную законодательством.

"Десятки миллиардов"

По информации Резникова, на обеспечение военнослужащих продовольствием в 2023 году будут потрачены десятки миллиардов гривен. Оборонное ведомство уже заключило контракты с восемью поставщиками.

В соглашениях с кейтеринговыми компаниями прописал определенный алгоритм: если кто-то из поставщиков не может обеспечить питанием закрепленные за ним воинские части — другие "подхватывают" эти части, что гарантирует непрерывность продовольственного обеспечения.

По словам главы ведомства, питание обеспечивается по принципу "еда ходит за военными". То есть если место дислокации отдельных бригад для выполнения боевых задач меняется, поставщик продовольствия гарантирует своевременную доставку в любую точку.

"В Украине нет "тыловых" или "далеких от линии столкновения" регионов с точки зрения питания военнослужащих", — пояснил Резников, добавив, что "тот, кто утверждает обратное, сознательно обманывает".

Напомним, что Резников назвал неожиданные версии произошедшего: из-за технических ошибок в документации журналисты опубликовали искаженные данные. Впоследствии редакция "Зеркала недели", которая проводила журналистское расследование, в своем отчете изменила некоторые данные опубликованного материала.

Фокус также сообщал, что 22 января в компании-поставщике продуктов питания для Минобороны опровергли обвинения в закупках по завышенным ценам.