"Протиречить управлінським принципам НАТО": Залужний прокоментував скандал у Міноборони

За словами Головнокомандувача ЗСУ, всі прояви корупції в МО та армії мають ретельно розслідувати, а переведення відповідальності підлеглих на керівництво шкодить справі.

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Будь-яка інформація про корупцію в армії чи Міністерстві оборони України має ретельно перевірятись. Про це 25 січня заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у своєму Facebook.

Як зазначив Головнокомандувач, від початку повномасштабного вторгнення Росії потреби української армії різко зросли. Наразі всі українські військові забезпечені амуніцією, формою та якісним харчуванням у достатній кількості.

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"У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви має ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування", — написав Залужний.

Водночас Головнокомандувач наголосив, що не можна перекладати відповідальність чи провину підлеглих на керівництво, оскільки це не тільки шкодить справі, а й "суперечить управлінським принципам НАТО", на які армія прагне перейти.

Скандал із закупівлями продуктів у Міноборони для ЗСУ за завищеними цінами

У суботу, 21 січня, журналіст Юрій Ніколов опублікував у виданні ZN.UA розслідування, в якому йдеться про те, що Міноборони розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних Сил України. Так, судячи з документів, які потрапили до журналіста, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кілограм, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

Наступного дня, 22 січня, Ніколов в інтерв'ю журналісту Євгену Плінському розповів, що спочатку нібито не хотів публікувати статтю та направив запит до Міноборони, але не дочекався від відомства будь-якої видимої реакції.

Також 22 січня Міноборони опублікувала заяву, в якій сказано, що інформація про закупівлі нібито поширюється з ознаками навмисних маніпуляцій і вводить в оману громадськість. Як повідомив голова оборонного відомства Олексій Резніков, журналісти подали у своєму розслідуванні спотворену інформацію через технічні помилки у робочій документації.

Про розслідування також висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він розповів, що інформацію про закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами перевірять правоохоронці, а у разі її підтвердження винні відповідатимуть.

23 січня відбулося засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому народні депутати заслухали керівництво Міноборони та представників правоохоронних органів. Як розповіла нардепка Мар'яна Безугла, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель відомством продуктів харчування за завищеними цінами.

Наступного дня, 24 січня, заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Він відповідав у відомстві за тилове забезпечення української армії. Він вирішив звільнитися, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ" після публікації резонансного розслідування.

Крім того, автор розслідування з'ясував також, що Державна прикордонна служба України для своїх бійців закуповує продукти харчування набагато дешевше, ніж у Міноборони та навіть у магазинах.

Нагадаємо, 24 січня голова антикорупційного комітету Верховної Ради України Анастасія Радіна повідомила, що директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького звільнено зі своєї посади.