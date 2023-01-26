"Противоречит управленческим принципам НАТО": Залужный прокомментировал скандал в Минобороны

По словам главнокомандующего ВСУ, все проявления коррупции в МО и армии должны тщательно расследоваться, а перевод ответственности подчиненных на руководство вредит делу.

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Любая информация о коррупции в армии или Министерстве обороны Украины должна тщательно проверяться. Об этом 25 января заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем Facebook.

Как отметил главнокомандующий, с начала полномасштабного вторжения России потребности украинской армии резко возросли. Сейчас все украинские военные обеспечены амуницией, формой и качественным питанием в достаточном количестве.

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"В Минобороны и Вооруженных силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование", — написал Залужный.

При этом главнокомандующий подчеркнул, что нельзя переводить ответственность или вину подчиненных на руководство, так как это не только вредит делу, но и "противоречит управленческим принципам НАТО", на которые армия стремится перейти.

Скандал с закупками продуктов в Минобороны для ВСУ по завышенным ценам

В субботу, 21 января, журналист Юрий Николов опубликовал в издании ZN.UA расследование, в котором говорится, что Минобороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Так, судя по документам, которые попали к журналисту, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за килограмм, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

На следующий день, 22 января, Николов в интервью журналисту Евгению Плинскому рассказал, что изначально якобы не хотел публиковать статью и направил запрос в Минобороны, но не дождался от ведомства какой-либо видимой реакции.

Также 22 января Минобороны опубликовало заявление, в котором сказано, что информация о закупках якобы распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит общественность в заблуждение. Как сообщил глава оборонного ведомства Алексей Резников, журналисты подали в своем расследовании искаженную информацию из-за технических ошибок в рабочей документации.

О расследовании также высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он рассказал, что информацию о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам проверят правоохранители, а в случае ее подтверждения виновные понесут ответственность.

23 января состоялось заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором народные депутаты заслушали руководство Минобороны, а также представителей правоохранительных органов. Как рассказала нардеп Марьяна Безуглая, НАБУ открыло уголовное производство по факту закупок ведомством продуктов питания по завышенным ценам.

На следующий день, 24 января, заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Он отвечал в ведомстве за тыловое обеспечение украинской армии. Он решил уволиться, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ" после публикации резонансного расследования.

Кроме того, автор расследования выяснил также, что Государственная пограничная служба Украины для своих бойцов закупает продукты питания гораздо дешевле, чем в Минобороны и даже в магазинах.

Напомним, 24 января глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Анастасия Радина сообщила, что директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен со своей должности.