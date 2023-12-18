"Жодних проявів": Залужний заявив, що поняття ЗСУ та корупція мають бути несумісні

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українські військові мають сконцентрувати увагу на виконанні бойових завдань, а "не на пошуку їжі, одягу, засобів бронезахисту".

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Збройні сили повинні концентруватися на виконанні своїх бойових завдань, а не на пошуку, наприклад, військового спорядження, тому українські воїни та корупція мають бути несумісні. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

"Перше, що ми хочемо, щоб поняття ЗСУ і поняття корупція були зовсім несумісні", — заявив Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що Збройні сили мають сконцентрувати увагу на виконанні бойових завдань, а "не на пошуку їжі, не на пошуку одягу, не на пошуку засобів бронезахисту".

"Вони мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції не має бути", — підсумував Залужний.

Війна та корупція

Раніше Міноборони провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах. Повідомлялося, що військовослужбовцям понтонно-мостової роти в Київській області з вересня по грудень 2022-го року виплатили 6,5 млн грн бойових премій — по 100 тисяч кожному бійцю щомісяця. Хоча в районі на той момент більше не велися бойові дії, командир продовжував виплачувати захисникам "винагороду".

Нагадаємо, на думку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у Міністерстві оборони України системної корупції немає. Про це він заявив у лютому 2023 року, відповідаючи на запитання про скандал із закупівлею продуктів харчування для ЗСУ.