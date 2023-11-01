Премии без боевых задач: как военнослужащие получили 123 млн грн

Министерство обороны Украины выявило злоупотребления боевыми выплатами на сумму 123 млн грн. Оказалось, что премии получали те, кто не имел отношения к боевым действиям. Фокус выяснил, за что командиры платили подчиненным вознаграждения.

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Военнослужащим понтонно-мостовой роты в Киевской области с сентября по декабрь 2022-го года выплатили 6,5 млн грн боевых премий — по 100 тысяч каждому бойцу ежемесячно. Хотя в районе на тот момент больше не велись боевые действия, командир продолжал выплачивать защитникам "вознаграждение".

Другой случай произошел в столице — командир одной из воинских частей издал приказ о выплате дополнительного вознаграждения военнослужащим, которые просто работали в Киеве, выполняя ежедневные задания по своим должностям. Таким образом, дополнительные вознаграждения получали: юридическая служба, строевая часть, отделение планирования, логистики, морально-психологического обеспечения, а также военнослужащие финансово-экономической службы, охраны государственной тайны и другой подчиненный личный состав.

Это — лишь несколько примеров, которые упоминают в Министерстве обороны. По результатам проверок около 40 воинских частей, ведомство выявило злоупотребления боевыми выплатами на сумму 123 млн грн.

Известны и более резонансные истории. Так, например, в воинской части Черновецкой области командир выплачивал премии подчиненным за то, что те ремонтировали его собственный дом.

Размытые формулировки

В Минобороны считают, что основная проблема злоупотреблений с боевыми выплатами — отсутствие четких формулировок для следующих понятий: "участие в боевых действиях" и "боевая (специальная) задача". Из-за их широкого толкования в некоторых воинских частях выплачивали 30 тысяч гривен бухгалтерам, сотрудникам отдела кадров, в том числе и тем, кто работал за пределами зоны боевых действий.

"Основная причина — нечеткость формулирования и неконтролируемая дискреция [возможность действовать по своему усмотрению] должностных особ в определении круга получателей боевых выплат. Решение, которые мы предлагаем — четкие критерии: кто и за что получает выплаты, которые сделают невозможным злоупотребления в этой системе", — заявил замминистра обороны Юрий Джигир.

По словам Ольги Марко, юриста общественной организации "Юридическая сотня", утверждать, что единственной причиной стала неясность законодательства, не совсем справедливо.

"Следует заметить, что с новыми изменениями каждый раз основания для того или иного размера дополнительного вознаграждения прописываются более подробно. Конечно, остаются и широкие по содержанию термины, затрудняющие их применение на практике. Но причины и пути, которыми пользовались нарушители, нам точно не известны – это могло быть как злоупотребление общими формулировками некоторых оснований для выплаты, так и другие факторы", — говорит Фокусу эксперт.

Как начисляют выплаты

Выплаты дополнительного вознаграждения военным ВСУ регулирует Приказ Минобороны от 26.09.2023 № 566. В документе есть перечень оснований для вознаграждения. Размер выплат зависит от задач, выполняемых бойцами.

Так, например, 100 тысяч "боевых" гривен предусмотрены для военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Бойцы должны находится в районах осуществления боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях. 30 тысяч грн предусмотрены военнослужащим, которые выполняют боевые (специальные) задания согласно боевым приказам. При этом в некоторых случаях они могут находиться за пределами зоны боевых действий.

После каждого пункта есть объяснение, что можно считать боевым (специальным) заданием. По словам Марко, некоторые из них сформулированы достаточно четко. Например, 30 тысяч грн предусмотрены за "разминирование взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий". Другие — шире: те же 30 тысяч грн выплачивают за выполнение боевых (специальных) задач "по всестороннему обеспечению действующих группировок войск сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий".

Юрист отмечает, что выполнение боевых задач военнослужащим должны подтверждать соответствующие документы. Это могут быть:

— боевой приказ или распоряжение;

— журнал боевых действий;

— журнал ведения оперативной обстановки;

— боевое донесение;

— постовая ведомость (при охране объекта, на который было совершено вооруженное нападение);

– рапорт командира подразделения об участии каждого военнослужащего в боевых действиях, мероприятиях, задачах.

Выплата дополнительного вознаграждения осуществляется на основании приказов руководителя органа военного управления или командиров воинских частей. Их, в свою очередь, издают на основании рапортов командиров подразделений. Проекты приказов готовят подразделения, отвечающие за ведение учета личного состава.

В отдельных случаях для получения выплат необходимо решение военно-врачебной комиссии с соответствующими формулировками. Например, основанием для издания приказа о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен в связи с ранением, связанным с защитой Родины — является справка об обстоятельствах травмы.

В Верховной Раде ожидают конкретных предложений от Министерства обороны. На вопрос Фокуса, какие изменения помогут предотвратить злоупотребления в системе боевых выплаты, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, нардеп Ярослав Юрчишин отметил, что как только оборонное ведомство направит депутатам предложения, их оперативно рассмотрят в профильном комитете и вынесут в зал для голосования.

Напомним, по мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Министерстве обороны Украины системной коррупции нет. Об этом он заявил в феврале 2023 года, отвечая на вопрос о скандале с закупкой продуктов питания для ВСУ.

Тем не менее резонансные случаи коррупции в структурах, которые подчиняются Минобороны, регулярно становятся достоянием общественности. Особенно слабым местом системы стали главы ТЦК и СП.

В июле СМИ широко освещали скандал с экс-военкомом из Одессы Евгением Борисовым, чья семья во время полномасштабной войны купила на испанском побережье объекты недвижимости и автомобили на несколько миллионов долларов. Ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Экс-военкому грозило до 10 лет лишения свободы. Однако опрошенные Фокусом адвокаты говорили, что уволить и посадить коррумпированных глав ТЦК во время войны непросто, на это могут уйти годы судебных разбирательств.