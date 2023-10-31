"Стали более критичными": в Украине снизилось доверие к телемарафону, — опрос (инфографика)

По данным социологов, за последние почти полтора года в Украине отмечается падение уровня доверия к централизованному вещанию и органам центральной власти

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В период с 30 сентября по 13 октября 2023 года Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения об уровне доверия институциям и организациям в стране. Результаты исследования показали, что украинцы теряют доверие к национальному телемарафону "Єдині новини". Во вторник, 31 октября, результаты опроса были опубликованы на сайте КМИС.

Октябрьские настроения украинцев сравниваются с результатами аналогичного опроса общественного мнения, который был проведен КМИС 17 месяцев назад, в мае 2022 года.

"Хотя телемарафон сохраняет положительный баланс доверия-недоверия, но при этом с 69% до 48% стало меньше доверяющих ему (вместо этого с 12% до 39% стало больше тех, кто ему не доверяет)", – говорится в пресс-релизе КМИС.

Результаты опроса прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, отметив, что "украинцы в своих взглядах по сравнению с периодом начала вторжения стали более критичными".

"Примечательно отношение к телемарафону "Єдині новини". Как видим, в мае 2022 года большинство доверяли ему, а летом 2022 года в другом опросе КМИС 65% украинцев ответили, что деятельность телемарафона на данный момент является удачной инициативой, которая способствует сплочению украинцев и формированию общей точки зрения на события. Сейчас мы видим снижение доверия, хотя и не столь критическое. Однако в любом случае нынешняя динамика показывает запрос общественности на переосмысление функционирования телемарафона и при нынешних показателях доверия есть окно возможностей для осуществления одобряемых общественностью трансформаций", – отметил Грушецкий.

Доверие к отдельным институтам

В ходе опроса социологи выясняли также отношение украинцев к ВСУ, волонтерам, президенту, правительству, парламенту и местным властям.

По сравнению с маем 2022 года доверие населения сохранили ВСУ и волонтеры.

ВСУ доверяют:

октябрь 2023 года – 94%;

май 2022 года – 98%.

Доверие к волонтерам за этот период не изменилось. Оба опроса показали стабильное доверие на уровне 87%.

Также осталось неизменным и доверие к местным властям. Как и в 2022 году, им доверяет ровно половина опрошенных.

При этом кредит доверия к центральной власти в Украине существенно снизился:

президент – снижение на 15%;

Кабинет министров – минус 35%;

Верховная Рада – падение на 37%.

Важно отметить, что Владимиру Зеленскому удалось в целом сохранить положительный баланс доверия, в то время как доверие к парламенту и правительству скатилось в отрицательный баланс.

Насколько украинцы доверяют или не доверяют институтам и организациям Фото: КМИС

В опросе приняли участие 2007 совершеннолетних респондентов, проживающих на момент опроса во всех регионах Украины, кроме АР Крым и других временно оккупированных территорий.

Напомним, украинцы видят положительные сдвиги в борьбе с коррупцией. Большинство опрошенных считают, что ситуация в Украине свидетельствует о реальных попытках изменить положение.

Ранее сообщалось, что 45% граждан говорят о дискриминации в Украине по языковому признаку. По результатам опроса выяснилось, что, помимо языковой дискриминации, 34% граждан отмечают дискриминацию по гендерному признаку.