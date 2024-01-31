Зеленський публічно оголосив про рішення звільнити Залужного на нараді 29 січня, — WP

За версією видання, поки що Залужний залишається на своїй посаді, але очікується, що офіційний президентський указ незабаром підтвердить його зміщення. Сам головнокомандувач нібито припинить службу в ЗСУ.

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Американська газета The Washington post стверджує, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 29 січня, на нараді повідомив головнокомандувачу Збройних сил України генералу Валерію Залужному, що звільняє його. Про це видання пише 31 січня з посиланням на слова "високопоставленого чиновника, знайомого з перебігом бесіди".

"Це стане руйнівною військовою перестановкою на тлі труднощів України на полі бою і після кількох місяців розбіжностей між президентом і популярним генералом", — пише видання.

За версією американських журналістів, всупереч твердженню прессекретаря Зеленського Сергія Нікіфорова, який спростовує інформацію про звільнення Залужного, анонімні джерела підтверджують, що Зеленський висловив своє незадоволення поточною воєнною ситуацією і планує внести зміни в командування.

Поки що Залужний залишається на своїй посаді, але очікується, що офіційний президентський указ підтвердить його зміщення.

"У понеділок прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров спростував інформацію "про звільнення Залужного. "Немає предмета для розмови", — сказав Сергій Нікіфоров журналістам. "Немає ніякого наказу. Президент не звільняв головнокомандувача", — пише WP.

Видання зазначає, що раніше Залужний нібито зіткнувся з критикою за невдачі в очікуваному контрнаступі за участю солдатів, навчених НАТО й оснащених західним озброєнням. Розбіжності між ним і американськими колегами в тактиці призвели до того, що Залужний проігнорував рекомендації США, що, як вважається, могло б призвести до збільшення втрат.

У світлі обмеженої підтримки з боку міжнародних союзників і втоми населення від тривалої війни, Зеленський висловив надію, що новий командувач допоможе поліпшити ситуацію, стверджує видання. Зазначається, що пропозиції Залужного про мобілізацію 500 000 військовослужбовців викликали розбіжності з президентом, який вважає це недоцільним у поточних умовах.

Хоча офіційне повідомлення про заміну Залужного ще не надійшло, високопоставлене джерело підтверджує, що головнокомандувачу було запропоновано іншу посаду, яку він відхилив — джерело заявило, що Залужний планує завершити службу в ЗСУ.

"Не відразу стало зрозуміло, хто замінить 50-річного Залужного. Одним із провідних кандидатів є голова військової розвідки України, 38-річний генерал-лейтенант Кирило Буданов, що може стати сигналом до переходу до асиметричної тактики у війні, де на лінії фронту мало що змінилося за понад рік. Однак Буданов, який має досвід роботи в спецзагонах, але не має досвіду командування армією", — пишуть американські журналісти.

Конфлікт між Зеленським і Залужним

Як пише WP, хоча українські чиновники приватно натякали на недовіру між Залужним і Зеленським протягом останнього року, останніми місяцями ці розбіжності вилилися у відкриту. Минулої осені Залужний назвав війну "патовою" у статті для журналу The Economist. Зеленський публічно спростував ці висловлювання.

"Ще одним джерелом напруженості став розрив між тим, що Залужний запитував для українських військових, і тим, що київські політичні лідери змогли отримати від союзників і партнерів, сказала друга людина, знайома з ходом зустрічі в понеділок. "У розмовах із міністром оборони він каже: "Це не моя робота — отримати це, це ваша робота", — цитує видання слова неназваного співрозмовника.

Чутки про звільнення Залужного

29 січня в мережі поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито зняли з посади. Стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав відповідний указ.

У Міноборони того ж дня заявили, що Залужного не звільняли з посади, а поширювана інформація не відповідає дійсності. За словами прессекретаря президента України, президент не підписував указів про кадрові перестановки в командуванні.

Наступного дня, 30 січня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував спільну фотографію з начальником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

Також 30 січня британське видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела стверджувало, що Зеленський готується до серйозної перестановки у вищому військовому командуванні. У понеділок він нібито запропонував головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному нову посаду радника з оборони.