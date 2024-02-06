Должность в НАТО или политическая карьера: каковы возможные последствия увольнения главкома Залужного

Президент Владимир Зеленский заверил, что изменения в руководстве армией состоятся, то есть, главком Валерий Залужный уйдет в отставку как, вероятно, и еще несколько руководителей. И это будет не столько военное решение, сколько политическое.

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По крайней мере об этом свидетельствует ответ президента Владимира Зеленского итальянскому телеканалу RAI. "Однозначно нужна перезагрузка, новое начало. Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", — сказал президент журналистам. Поэтому речь идет не только об увольнении Залужного, а о перезагрузке в различных секторах и обновлении различных руководителей государства, потому что замена одного человека не даст необходимых изменений.

Это заявление президента прозвучало после того, как на сайте CNN главком публиковал колонку, в которой рассказал о своем видении войны Украины с Россией на ее нынешней стадии. Материал был о развитии, о плане войны, отсутствием которого его постоянно упрекали, о готовности работать дальше, но одновременно и о наставлениях, которые дает уходящий генерал. Залужный фактически подчеркивал: отставка может стать следствием несогласия верховного главнокомандующего с планом. Главком хотел выглядеть смело и независимо, критикуя государственные институты за невозможность "улучшить состояние комплектования Сил обороны без непопулярных мер".

Напомним, в начале прошлой недели появилась информация о том, что Зеленский уволил Залужного. Но впоследствии, она не подтвердилась. Источники в Офисе президента говорили, что отставка, на самом деле, должна была состояться — для этого президент приглашал в свой офис главкома, но, вероятно, не в тот же день. В конце концов информация проникла в соцсети и медиа, часть экспертов и общества приняли сторону главкома. Поэтому процесс, очевидно, затянулся. Однако решение, как говорят аналитики, уже принято. Можно ли его изменить, узнавал Фокус.

Зеленский и Залужный — особенности отношений

Владимир Зеленский назначил 48-летнего Валерия Залужного главнокомандующим вооруженных сил Украины в июле 2021 года. До того тот был командующим войсками оперативного командования "Север".

Тогда же Залужный отмечал, что ему комфортно быть главнокомандующим ВСУ при верховном главнокомандующем Зеленском. "Это человек молодой, прогрессивных взглядов. Это человек моего круга: мы прекрасно понимаем друг друга, мне очень приятно с ним общаться. Хотя он достаточно жестковат, требователен. Но мне комфортно. У нас отношения не то, что я боюсь его, а отношения вот действительно двух нормальных людей, когда я боюсь его подвести", — рассказывал генерал.

Слухи о возможных недоразумениях между главкомом ВСУ и Зеленским появились весной 2022 года Фото: Офис президента

Уже после начала полномасштабного вторжения весной 2022 года появились слухи о возможных недоразумениях между главкомом ВСУ и Зеленским и даже о конкуренции. Мол, генерал становится все более популярным, и, вероятно, уже имеет политические амбиции.

Однако эти заявления ни Офис президента, ни сам Залужный долгое время не комментировали. Хотя многие и признавали, что в течение полутора лет ситуация оставалась достаточно напряженной.

Обострилась в ноябре 2023 года, когда Залужный в интервью журналу The Economist назвал ситуацию на передовой зашедшей в тупик. Тогда в Офисе президента раскритиковали главкома.

А потом ситуация начала расшатываться: Зеленский говорил, что военные предлагают мобилизовать 500 тысяч украинцев, а где взять на это деньги — правительство не знает. Залужный объяснял: дело военных воевать, а гражданских — обеспечивать армию.

В конце концов 29 января Зеленский и Залужный при участии министра обороны Рустема Умерова встретились в Офисе президента. Во время встречи президент предложил Залужному оставить должность главнокомандующего. В ответ Залужный, вроде бы, отказался, но отметил, что это право верховного главнокомандующего — решать, с кем ему работать. Для того, чтобы снять главкома с его должности, необходимо соответствующее представление от министра обороны. По состоянию на 6 февраля 2024 года, то есть в течение недели, несмотря на все слухи, соответствующее представление не появилось.

"Представляю такую ситуацию, когда президент скажет, что он снимает Залужного, а тот скажет: "Я тебя не услышал". Такие особые личные отношения между президентом и генералом", — говорит Фокусу политолог Виктор Небоженко.

По его мнению, президент Владимир Зеленский в придачу совершил политическую бестактность.

"Он вместо того, чтобы решить вопрос о Залужном, это же внутреннее дело Украины, вдруг публично, на глазах всего мира обратился к администрации президента США с вопросом, как ему поступить, — говорит Фокусу эксперт. — То есть попытался перенести ответственность. США ответили: "это ваши дела, сами решайте".

Глобальная перезагрузка

Пока неизвестно, что имелось в виду, когда президент говорил о перезагрузке в различных секторах. Из последних новостей только Юлия Лапутина подала заявление об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины.

Издание УП со ссылкой на своих собеседников утверждает, что в списке кандидатов на увольнение указана еще фамилия начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Сергея Шапталы. Его Валерий Залужный называет своим другом.

Очевидно, принимая подобные решения о громких отставках во время войны, власть и, в частности, лично президент говорит, ситуация противостояния существует, но она в такое время недопустима. А также президент берет на себя еще большую ответственность, сигнализируя обществу, что его ожидают изменения, что предыдущая и политика, и ситуация на фронте его как верховного главнокомандующего не удовлетворяла, поэтому он стремится переформатировать ситуацию. Как? Пока на этот вопрос ответа нет. Речь идет о дополнительных мирных переговорах, или об активизации наступательных действий. Но объективно пока нет оснований говорить об обоих вариантах.

Руководитель направления "Региональная безопасность и исследования конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина говорит, что быстрых изменений после смены командования Генштаба ожидать не стоит.

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"Ни новый Главнокомандующий, ни новый начальник Генштаба не подадут президенту на блюдечке какую-то волшебную пилюлю, где не будет мобилизации, где те, кто сейчас служат, будут тихо и без сопротивления воевать без ротации бесконечно, где при дефиците снарядов и технологического оружия в нужном количестве российский фронт будет прорван каким-то чудом и еще много чего аналогичного", — пишет она в своем Фейсбуке.

"В Украине есть талантливые военные, которые одновременно имеют, во-первых, нужный для управления войсками опыт, во-вторых, доверие среди военных. Правда, их немного: можно пересчитать практически на пальцах одной руки. Но самое главное — лишь потенциальная популярность каждого из них не нравилась ОП уже в 2022 г. и "чудом" они оказывались в тени. А те, чьи кандидатуры сейчас обсуждают в СМИ, не соответствуют одному из двух вышеуказанных критериев (разных)", — добавляет Золкина.

Между тем Виктор Небоженко уверен, что шансы снять Залужного очень велики, но говорит о похожих проблемах.

"Проблема же не в Залужном, а в стабилизации фронта, отсутствии ресурсов у Украины, в том что новый любой генерал столкнется с теми же проблемами армии и фронта, как и Залужный. Потом, что плохо, президент выбирает себе не военного руководителя, а выбирает себе генерала. Самое парадоксальное то, что вместо одного политического противника, в случае снятия Залужного, он получит двух. Первый — обиженный Залужный, его электорат и его медиа. А мы же знаем, что есть люди, для которых Залужный — это принципиальный вопрос, потому что это способ критики Зеленского и они видят нового героя. Второй — новый генерал, на действия которого, вероятно, будет влиять Офис президента. Не знаю, как долго это будет продолжаться. Но такой подход плохой и для генералов, и для армии", — добавляет он.

Дальнейшие перспективы Залужного

Что в случае отставки будет делать Залужный? Этот вопрос волнует многих, поскольку он и так находится на высшей ступени, а о его предшественниках, время которых прошло, мало что слышно.

Вариант первый, не самый очевидный, — пойти в политику.

Журналисты ВВС уже вспомнили отношения президента Леонида Кучмы и премьер-министра Виктора Ющенко. После устранения последнего с должности, тот, не желая проявлять политические амбиции, как и Залужный сейчас, стал основным игроком в когорте оппозиционеров к тогда действующему президенту. Далее наступило время Оранжевой революции и смены власти.

Конечно, повторение той ситуации невозможно, поскольку никто не знает, когда и как в Украине возможно будет провести демократические выборы. Однако этот факт не может лишить определенные фигуры общественной, если хотите, электоральной поддержки.

Залужный может пойти в политику. История знает такие случаи Фото: Валерий Залужный / Facebook

Особенно в тот самый момент, когда Офис президента фактически сам толкает Залужного и отдельных его генералов в объятия народа, хотя еще недавно предостерегал высший командный состав Вооруженных сил Украины о последствиях попыток заниматься политической деятельностью, утверждая, что это будет ошибка. "Если военный решил заниматься политикой, это его право, тогда он должен идти в политику, а тогда он не сможет заниматься войной", — сказал Зеленский в ноябре 2023 года в в своем интервью для британского издания The Sun.

Хотя возможно все. История уже знает случаи, когда военные превращались в успешных политиков. Пример — после Второй мировой войны генерал Дуайт Эйзенхауэр, который вел боевые действия в Европе, стал 34-м президентом США.

Еще одна возможность для Залужного — продолжить карьеру в структурах, скажем, НАТО.

"США поставят его представителем НАТО и Рамштайн по военно-техническому сотрудничеству с Украиной. И эта рокировка будет еще более политической", — предполагает Виктор Небоженко. Он говорит, что американское правительство одобряет отставку Залужного в обмен на смену премьер-министра Украины. "На этой должности в Вашингтоне видят нынешнего посла Украины в США Оксану Маркарову. Она будет более независимой от Офиса президента и будет находиться на прямом контакте с западными партнерами, в частности американцами. Она будет ориентирована на запад и будет отвечать за западные деньги", — добавляет он.

В итоге, возможная отставка командующего ВСУ Валерия Залужного — шаг непопулярный. И он разозлит многих, как пишет The Times. Но, речь идет о новом курсе на победу Украины в целом. А для этого президенту нужно обновление команды. Конечно, настораживает, что этот курс пока не обсуждается с обществом.

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