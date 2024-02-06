Посада в НАТО чи політична кар'єра: які можливі наслідки звільнення головкома Залужного

Президент Володимир Зеленський запевнив, що зміни у керівництві армією відбудуться, тобто, головком Валерій Залужний піде у відставку як і, ймовірно, ще кілька керівників. І це буде не стільки військове рішення, скільки політичне.

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Принаймні про це свідчить відповідь президента Володимира Зеленського італійському телеканалу RAI. "Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", — сказав президент журналістам. Тож йдеться не суто про звільнення Залужного, а про перезавантаження у різних секторах і оновлення різних керівників держави, бо заміна однієї людини не дасть необхідних змін.

Ця заява президента прозвучала після того, як на сайті CNN головком публікував колонку, в якій розповів про своє бачення війни України з Росією на її нинішній стадії. Матеріал був про розвиток, про план війни, відсутністю якого йому постійно дорікали, про готовність працювати далі, але водночас і про настанови, які дає генерал, котрий іде. Залужний фактично наголосив: відставка може стати наслідком незгоди верховного головнокомандувача з планом. Головком хотів виглядати сміливо та незалежно, критикуючи державні інституції за неможливість "покращити стан комплектування Сил оборони без непопулярних заходів".

Нагадаємо, на початку минулого тижня з'явилася інформація про те, що Зеленський звільнив Залужного. Але згодом, вона не підтвердилась. Джерела в Офісі президента говорили, що відставка, насправді, мала відбутися — для цього президент запрошував в свій офіс головкома, але, ймовірно, не в той же день. Зрештою інформація проникла у соцмережі та медіа, частина експертів та суспільства стали на бік головкома. Тож процес, очевидно, затягнувся. Проте рішення, як говорять аналітики, вже ухвалене. Чи можна його змінити, дізнавався Фокус.

Зеленський і Залужний — особливості взаємин

Володимир Зеленський призначив 48-річного Валерія Залужного головнокомандувачем збройних сил України в липні 2021 року. До того той був командувачем військ оперативного командування "Північ".

Тоді ж Залужний наголошував, що йому комфортно бути головнокомандувачем ЗСУ при верховному головнокомандувачі Зеленському. "Це людина молода, прогресивних поглядів. Це людина мого кола: ми чудово розуміємось, мені дуже приємно з ним спілкуватися. Хоча він досить жорсткуватий, вимогливий. Але мені комфортно. У нас відносини не те, що я боюсь його, а відносини от справді двох нормальних людей, коли я боюся його підвести", — розповідав генерал.

Чутки про можливі непорозуміння між головкомом ЗСУ та Зеленським з'явилися навесні 2022 року Фото: Офіс президента

Вже після початку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року з’явилися чутки про можливі непорозуміння між головкомом ЗСУ та Зеленським та навіть про конкуренцію. Мовляв, генерал стає все більш популярним, та, ймовірно, вже має політичні амбіції.

Проте ці заяви ані Офіс президента, ані сам Залужний тривалий час не коментували. Хоча багато хто і визнавав, впродовж півтора року ситуація залишалась достатньо напруженою.

Загострилась в листопаді 2023 року, коли Залужний в інтерв'ю журналу The Economist назвав ситуацію на передовій такою, що зайшла в глухий кут. Тоді в Офісі президента розкритикували головкома.

А потім ситуація почала розхитуватись: Зеленський говорив, що військові пропонують мобілізувати 500 тисяч українців, а де взяти на це гроші — уряд не знає. Залужний пояснював: справа військових воювати, а цивільних — забезпечувати армію.

Зрештою 29 січня Зеленський і Залужний за участі міністра оборони Рустема Умєрова зустрілися в Офісі президента. Під час зустрічі президент запропонував Залужному залишити посаду головнокомандувача. У відповідь Залужний, ніби, відмовився, але зазначив, що це право верховного головнокомандувача — вирішувати, з ким йому працювати. Для того, аби зняти головкома з його посади, необхідне відповідне подання від міністра оборони. Станом на 6 лютого 2024 року, тобто впродовж тижня, незважаючи на всі чутки, відповідне подання не з'явилося.

"Уявляю таку ситуацію, коли президент скаже, що він знімає Залужного, а той скаже: "Я тебе не почув". Такі особливі особисті відносини між президентом і генералом", — говорить Фокусу політолог Віктор Небоженко.

На його думку, президент Володимир Зеленський на додачу скоїв політичну безтактність.

"Він замість того, щоб вирішити питання про Залужного, це ж внутрішня справа України, раптом публічно, на очах всього світу звернувся до адміністрації президента США з питанням, як йому вчинити, — говорить Фокусу експерт. — Тобто спробував перенести відповідальність. США відповіли: "це ваші справи, самі вирішуйте".

Глобальне перезавантаження

Наразі невідомо, що малось на увазі, коли президент говорив про перезавантаження у різних секторах. З останніх новин лише Юлія Лапутіна подала заяву про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.

Видання УП з посиланням на своїх співрозмовників стверджує, що у списку кандидатів на звільнення зазначено ще прізвище начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Сергія Шаптали. Його Валерій Залужний називає своїм другом.

Очевидно, ухвалюючи подібні рішення про гучні відставки у час війни, влада й, зокрема, особисто президент говорить, ситуація протистояння існує, але вона у такий час неприпустима. А також президент бере на себе ще більшу відповідальність, сигналізуючи суспільству, що його очікують зміни, що попередня і політика, і ситуація на фронті його як верховного головнокомандувача не задовольняла, тож він прагне переформатувати ситуацію. Як? Поки на це запитання відповіді немає. Чи йдеться про додаткові мирні перемовини, чи то про активізацію наступальних дій. Але об'єктивно наразі немає підстав говорити про обидва варіанти.

Очільниця напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна говорить, що швидких змін після зміни командування Генштабу очікувати не варто.

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"Ані новий Головнокомандувач, ані новий начальник Генштабу не подадуть президентові на блюдечку якусь чарівну пігулку, де не буде мобілізації, де ті, хто зараз служать, будуть тихо і без спротиву воювати без ротації нескінченно, де при дефіциті снарядів і технологічної зброї в потрібній кількості російський фронт буде прорвано якимось дивом і ще багато чого аналогічного", — пише вона у своєму фейсбуці.

"В Україні є талановиті військові, які одночасно мають, по-перше, потрібний для управління військами досвід, по-друге, довіру серед військових. Щоправда, їх небагато: можна перерахувати практично на пальцях однієї руки. Але найголовніше — лише потенційна популярність кожного з них не подобалася ОП вже у 2022 р. і "дивом" вони опинялися в тіні. А ті, чиї кандидатури зараз обговорюють у ЗМІ, не відповідають одному з двох вищевказаних критеріїв (різних)", — додає Золкіна.

Тим часом Віктор Небоженко упевнений, що шанси зняти Залужного дуже великі, але говорить про схожі проблеми.

"Проблема ж не в Залужному, а в стабілізації фронту, відсутності ресурсів в України, в тому що будь-який новий генерал зіштовхнеться з тими ж проблемами армії та фронту, як і Залужний. Потім, що погано, президент обирає собі не військового керівника, а обирає собі генерала. Найбільш парадоксальне те, що замість одного політичного супротивника, у випадку зняття Залужного, він отримає двох. Перший — ображений Залужний, його електорат і його медіа. А ми ж знаємо, що є люди, для яких Залужний — це принципове питання, тому що це спосіб критики Зеленського і вони бачать нового героя. Другий — новий генерал, на дії якого, ймовірно, впливатиме Офіс президента. Не знаю, як довго це триватиме. Але такий підхід поганий і для генералів, і для армії", — додає він.

Подальші перспективи Залужного

Що у разі відставки робитиме Залужний? Це питання хвилює багатьох, оскільки він і так перебуває на найвищому щаблі, а про його попередників, час яких минув, мало що чути.

Варіант перший, не найочевидніший, — піти у політику.

Журналісти ВВС вже згадали відносини президента Леоніда Кучми та прем'єр-міністра Віктора Ющенка. Після усунення останнього з посади, той, не бажаючи проявляти політичні амбіції, як і Залужний нині, став основним гравцем у когорті опозиціонерів до тоді чинного президента. Далі настав час Помаранчевої революції та зміни влади.

Звісно, повторення тієї ситуації неможливе, оскільки ніхто не знає, коли та як в Україні можливо буде провести демократичні вибори. Проте цей факт не може позбавити певні фігури суспільної, якщо хочете, електоральної підтримки.

Залужний може піти в політику. Історія знає такі випадки Фото: Валерий Залужный / Facebook

А надто в той самий момент, коли Офіс президента фактично сам штовхає Залужного та окремих його генералів в обійми народу, хоча ще нещодавно застерігав вищий командний склад Збройних сил України щодо наслідків спроб займатися політичною діяльністю, стверджуючи, що це буде помилка. "Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право, тоді він повинен йти в політику, а тоді він не зможе займатися війною", — сказав Зеленський в листопаді 2023 року в у своєму інтерв'ю для британського видання The Sun.

Хоча можливо все. Історія вже знає випадки, коли військові перетворювались на успішних політиків. Приклад — після Другої світової війни генерал Дуайт Ейзенхауер, який вів бойові дії в Європі, став 34-м президентом США.

Ще одна можливість для Залужного — продовжити кар'єру у структурах, скажімо, НАТО.

"США поставлять його представником НАТО та Рамштайну з військово-технічної співпраці з Україною. І ця рокировка буде ще більш політичною", — припускає Віктор Небоженко. Він говорить, що американський уряд схвалює відставку Залужного в обмін на зміну прем'єр-міністра України. "На цій посаді у Вашингтоні бачать нинішню пані посла України у США Оксану Маркарову. Вона буде більш незалежною від Офісу президента та перебуватиме на прямому контакті із західними партнерами, зокрема американцями. Вона буде орієнтована на захід і відповідатиме за західні гроші", — додає він.

У підсумку, можлива відставка командувача ЗСУ Валерія Залужного — крок непопулярний. І він розлютить багатьох, як пише The Times. Але, йдеться про новий курс на перемогу України загалом. А для цього президенту потрібна оновлення команди. Звісно, насторожує, що цей курс поки не обговорюється із суспільством.

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