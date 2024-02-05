Не только Залужного: Зеленский может отправить в отставку начальника Генштаба Шапталу, — УП

Собеседники журналистов в команде главы государства и военных кругах отмечают, что Офис президента рассматривает возможность ротации руководства Генерального штаба. Отставки могут произойти посреди недели.

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Президент Украины Владимир Зеленский обдумывает замену не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, приближенные к президенту.

Как пишет издание, несколько собеседников из команды президента, и в военных кругах сообщают, что в Офисе президента ведутся также консультации по смене начальника Генерального штаба.

"Из Генштаба еще уйдет Шаптала (генерал-майор Сергей Шаптала — ред.). Все остальные — неопределенно. Все эти события могут произойти в середине недели", — говорят источники "Украинской правды".

В интервью итальянскому телеканалу Rai1 президент Украины заявил, что обдумывает замену не только генерала Залужного, но и руководителей других сфер, а не только военной.

На момент выхода публикации в Офисе президента информацию о возможной отставке Сергея Шапталы никак не комментировали.

Напомним, что издание The Times утверждало, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному о его увольнении, но отменил свое решение из-за давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров.

После распространения слухов об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного дал комментарий пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он заявил, что Владимир Зеленский не принимал решение об отставке генерала.