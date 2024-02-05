"Не будет стыдно": Залужный показал фото с генералом ВСУ на фоне возможной отставки

Главнокомандующий назвал начальника Генштаба Сергея Шапталу другом и человеком, "для которого Украина действительно превыше всего". Сообщение появилось после интервью президента Владимира Зеленского, в котором он впервые подтвердил намерения отправить в отставку Валерия Залужного.

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Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, поздравил начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу с днем рождения. В понедельник, 5 февраля, он в Facebook опубликовал совместное фото в Facebook.

В заметке он отметил, что Шаптала — человек, для которого Украина это действительно превыше всего. Залужный отметил, что еще "будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно".

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"С Днем рождения Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", — заявил он.

Фото: Валерий Залужный / Facebook

Вероятная отставка Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля впервые подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Чиновник заявил, что намерен провести замену ряда руководителей, и не только в армии, а всей управленческой группы страны. По его словам, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь".

Издание Washington Post 2 февраля сообщило, что Киев предупредил Белый дом о намерении уволить Залужного. По мнению издания, отставка генерала может повлиять на моральное состояние войск и пошатнуть доверие западных доноров. Соединенные Штаты заявили, что не будут вмешиваться в решение украинских властей об увольнении с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В администрации США Джо Байдена прокомментировали возможную отставку Залужного. Помощник американского лидера Джейк Салливан очертил позицию относительно возможного увольнения с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он назвал это суверенным правом Украины и украинского президента

Напомним, 1 февраля Залужный заявил, что беспилотники могут помочь Украине выйти из позиционной войны. По его словам, применение дронов на поле боя значительно уменьшает потери, ведь управление происходит дистанционно.