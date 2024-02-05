"Не буде соромно": Залужний показав фото з генералом ЗСУ на тлі можливої відставки

Головнокомандувач назвав начальника Генштабу Сергія Шапталу другом та людиною, "для якої Україна справді понад усе". Допис з'явився після інтерв'ю президента Володимира Зеленського, у якому він вперше підтвердив наміри відправити у відставку Валерія Залужного.

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Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, привітав начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу з днем народження. У понеділок, 5 лютого, він у Facebook опублікував спільне фото у Facebook.

У дописі він зазначив, що Шаптала – людина, для якої Україна це справді понад усе. Залужний наголосив на тому, що ще "буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно".

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"З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", – заявив він.

Фото: Валерій Залужний / Facebook

Ймовірна відставка Залужного

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого вперше підтвердив, що розмірковує про заміну головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Посадовець заявив, що має намір провести заміну низки керівників, і не лише в армії, а всієї управлінської групи країни. З його слів, заміна "однієї людини не означає, що зараз можна вирушати в дорогу".

Видання Washington Post 2 лютого повідомило, що Київ попередив Білий дім про намір звільнити Залужного. На думку видання, відставка генерала може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів. Сполучені Штати заявили, що не втручатимуться в рішення української влади щодо звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В адміністрації США Джо Байдена прокоментували можливу відставку Залужного. Помічник американського лідера Джейк Салліван окреслив позицію щодо можливого звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він назвав це суверенним правом України й українського президента

Нагадаємо, 1 лютого Залужний заявив, що безпілотники можуть допомогти Україні вийти з позиційної війни. З його слів, застосування дронів на полі бою значно зменшує втрати, адже управління відбувається дистанційно.