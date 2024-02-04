Право України та Зеленського: у Байдена прокоментували можливу відставку Залужного

Білий дім уже окреслив свою позицію щодо можливого звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заявив помічник американського лідера Джейк Салліван.

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Сполучені Штати не втручатимуться в рішення влади України щодо звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це в ефірі телеканалу CBS заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Білий дім уже окреслив свою позицію та вважає кадрові питання суверенним правом України та президента Володимира Зеленського.

"Ми чітко дали зрозуміти, що не маємо наміру втручатися в це конкретне рішення. Прямо заявили про це українській стороні. Ми не втручаємося в ці кадрові рішення. Це — суверенне право України й українського президента", — сказав помічник американського президента Джо Байдена.

На запитання журналістки щодо наслідків відставки Валерія Залужного та чи вплине вона на ситуацію на фронті, Салліван не відповів.

Раніше видання Washington Post повідомило, що Україна попередила США про намір звільнити Залужного. Відхід генерала, однієї з найпопулярніших фігур в українському суспільстві, може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів, пише видання.

Видання The Times повідомило, президент пропонував генералу іншу посаду, але той відмовився. Валерій Залужний уже встиг розповісти про своє звільнення підлеглим, коли рішення було скасоване.

Нагадаємо, що Валерій Залужний окреслив стратегію перемоги ЗСУ над Росією. Він вважає, що для кожної війни необхідно знаходити лише свою унікальну стратегію та логіку, яка дасть змогу вже в нових умовах віднайти шлях до перемоги.