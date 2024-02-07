Охотники за кораблями: в ГУР показали работу бойцов, которые уничтожили "Ивановец" (видео)
В ГУР заявили, что на счету Group 13 уже более пяти уничтоженных российских кораблей. Среди них катер "Ивановец", патрульный корабль "Сергей Котов", фрегат "Адмирал Макаров" и прочие.
Главное управление разведки Минобороны Украины показало работу бойцов Group 13, которые уничтожают российские корабли в Черном море. Ролик появился на канале ГУР в Telegram.
В ведомстве заявили, что на счету Group 13 уже более пяти уничтоженных российских кораблей. Среди них катер "Ивановец", патрульный корабль "Сергей Котов", фрегат "Адмирал Макаров" и прочие суда ВС РФ.
Как рассказал на видео командир подразделения с позывным "Тринадцатый", во время атаки на российский катер "Ивановец" бойцы использовали 10 надводных беспилотников. Шесть из них — попали в цель.
Кроме того, он добавил, что вся комплектация и программное обеспечение — это украинские разработки.
"Самой перволь целью был "Иван Хурс" — военно-разведывательный корабль Российской Федерации. После этого у нас были две успешные миссии. Вы дважды поразили корабль "Сергей Котов". Мы также потопили два десантных катера с БТР", — рассказал "Тринадцатый".
Напомним, что об уничтожении российского военного ракетного катера "Ивановец" в ГУР сообщили 1 февраля 2024 года. На видео, которое разведчики предоставили СМИ, видно финишный этап спецоперации, когда беспилотники со взрывчаткой врезаются в корабль.
В Военно-морских силах ВСУ заявили, что ориентировочно на борту военного корабля ВС РФ моглонаходиться около 40 человек.