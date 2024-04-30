РФ нарушила санкции против КНДР и атаковала Харьков северокорейской ракетой, — ООН

Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи заявил, что информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что запуск состоялся в пределах территории Российской Федерации.

Related video

Обломки от ракеты, которая упала в Харькове 2 января, принадлежали северокорейской баллистической ракете серии Hwasong-11. Об этом говорится в отчете наблюдателей ООН, сообщает Reuters.

Северная Корея находится под санкциями ООН за ее баллистические ракеты и ядерную программу с 2006 года. Эти меры были усилены с годами.

Важно

Били по Крыму: США тайно поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, — Reuters

Трое наблюдателей за санкциями прибыли в Украину в начале этого месяца, чтобы исследовать обломки. Они не нашли доказательств того, что ракета была изготовлена на российских предприятиях. Эксперты "не могли самостоятельно определить, откуда была запущена ракета и кем".

"Информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что запуск состоялся в пределах территории Российской Федерации", — написали они в отчете от 25 апреля Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

Миссии РФ и КНДР при ООН в Нью-Йорке не ответили на просьбу прокомментировать отчет наблюдателей по санкциям. Ранее Москва и Пхеньян отрицали обвинения, но в прошлом году пообещали углубить военное сотрудничество.

На заседании Совета Безопасности ООН в феврале США обвинили Россию по меньшей мере девяти запусках баллистических ракет против Украины, предоставленных КНДР. Наблюдатели ООН заявили, что баллистические ракеты серии Hwasong-11 были впервые публично испытаны Пхеньяном в 2019 году.

Россия в прошлом месяце наложила вето на ежегодное обновление состава наблюдателей ООН по санкциям, известных как группа экспертов, которые в течение 15 лет наблюдали за соблюдением санкций ООН в отношении Северной Кореи из-за ее ядерной программы и программы баллистических ракет.

Через несколько дней после атаки 2 января прокуратура Харьковской области продемонстрировала СМИ фрагменты ракеты, заявив, что она отличается от российских образцов. В ведомстве заявили, что "это может быть ракета, поставленная Северной Кореей".

Напомним, 29 апреля в КНДР раскритиковали США за передачу Украине ракет большой дальности. Северная Корея считает, что Вашингтон принял "подлую политику", решив предоставить Киеву средства для ударов по РФ.