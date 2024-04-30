РФ порушила санкції проти КНДР та атакувала Харків північнокорейською ракетою, – ООН

Комітет Ради Безпеки ООН із санкцій щодо Північної Кореї заявив, що інформація стосовно траєкторії, надана українською владою, вказує на те, що запуск відбувся в межах території Російської Федерації.

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Уламки від ракети, яка впала в Харкові 2 січня, належали північнокорейській балістичній ракеті серії Hwasong-11. Про це йдеться у звіті спостерігачів ООН, повідомляє Reuters.

Північна Корея перебуває під санкціями ООН за її балістичні ракети та ядерну програму з 2006 року. Ці заходи були посилені з роками.

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Троє спостерігачів за санкціями прибули до України на початку цього місяця, щоб дослідити уламки. Вони не знайшли доказів того, що ракета була виготовлена на російських підприємствах. Експерти "не могли самостійно визначити, звідки була запущена ракета і ким".

"Інформація стосовно траєкторії, надана українською владою, вказує на те, що запуск відбувся в межах території Російської Федерації", — написали вони в звіті від 25 квітня Комітету Ради Безпеки ООН із санкцій щодо Північної Кореї.

Місії РФ та КНДР при ООН у Нью-Йорку не відповіли на прохання прокоментувати звіт спостерігачів за санкціями. Раніше Москва і Пхеньян заперечували звинувачення, але минулого року пообіцяли поглибити військову співпрацю.

На засіданні Ради Безпеки ООН у лютому США звинуватили Росію у щонайменше дев’яти запусках балістичних ракет проти України, наданих КНДР. Спостерігачі ООН заявили, що балістичні ракети серії Hwasong-11 були вперше публічно випробувані Пхеньяном у 2019 році.

Росія минулого місяця наклала вето на щорічне поновлення складу спостерігачів ООН за санкціями, відомих як група експертів, які протягом 15 років спостерігали за дотриманням санкцій ООН щодо Північної Кореї через її ядерну програму та програму балістичних ракет.

За кілька днів після атаки 2 січня прокуратура Харківської області продемонструвала ЗМІ фрагменти ракети, заявивши, що вона відрізняється від російських зразків. У відомстві заявили, що "це може бути ракета, поставлена Північною Кореєю".

Нагадаємо, 29 квітня у КНДР розкритикували США за передачу Україні ракет великої дальності. Північна Корея вважає, що Вашингтон ухвалив "підлу політику", вирішивши надати Києву засоби для ударів по РФ.